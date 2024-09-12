«Он внедряется в сферы, которые были преференцией человека». Швыдкой и Эрнст высказались об искусственном интеллекте

Искусственный интеллект в культуре — «весьма серьёзное явление и серьёзная проблема». Об этом на пленарном заседании культурного форума по теме «Искусственный интеллект в культуре и национальный суверенитет» в Главном штабе заявил Михаил Швыдкой.



По словам спецпредставителя президента по международному культурному сотрудничеству, развитие технологий не всегда идёт в том направлении, о котором первоначально помышляли его создатели. Использование искусственного интеллекта в творчестве и его превращение в «инструмент» в культурной среде — яркий тому пример.



«Мы думали, что интеллект будет внедряться там, где рутинная деятельность человеческая происходит: в банковской сфере, в статистике и так далее. Но выяснилось, что он активно внедряется в те сферы, которые всегда были преференцией человека», — развил мысль Михаил Швыдкой.



«Понятно, что у человека есть душа, у искусственного интеллекта нет. Во всяком случае, у того слабого ИИ, который существует сегодня, а он слабый», — добавил он. По мнению Швыдкого, человечество может пропустить момент, когда технологии превратятся из инструментов в «субъект», и это может привести к непредсказуемым последствиям.



Источник: Ольга Минеева / «Фонтанка.ру»







Также свое мнение по поводу ИИ и того, почему ему нужно доверять одни задачи и пока не сто́ит другие, высказал гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

«Мы не знаем механизмов, как работает голова, — сказал он. — Не знаем, каким образом существует алгоритм таланта, как люди пишут гениальную музыку или гениальную прозу, мы не знаем, как можно научить компьютер тому, чего ты не знаешь».



Пленарное заседание Форума объединенных культур, посвященное новым технологиям и их применению в культуре и искусстве, утром 12 сентября открылось выступлением артистки Надежды Бабкиной, которая спела дуэтом с человекоподобным роботом Арди.



В Малом атриуме Главного штаба на экраны целый день проецируются диджитал-работы, созданные с применением ИИ, а публику в перерывах между выступлениями развлекает робопёс. Он умеет прыгать, лежать и давать «лапу».



Источник: Ольга Минеева / «Фонтанка.ру»