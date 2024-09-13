«Никакой мягкой силы нет»: на культурном форуме призвали «не успокаивать» молодёжь

Разговор с молодежью должен быть «прямым», а не с позиции «мягкой силы», — такое мнение прозвучало на Форуме объединённых культур 13 сентября в Главном Штабе Эрмитажа в ходе дискуссии «Инновации. Культура. Молодежь».



«Откуда вообще взялось это выражение «мягкая сила», почему до сих пор его используют? Никакой же мягкой силы нет», — выразил своё удивление принятым стилем работы с молодёжью ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Семён Михайловский.



Он заметил, что, по его опыту, «студенты очень чувствительны в большинстве своем ко лжи, к неправде», и призвал говорить с молодыми людьми «нормально», чтобы они «понимали, что происходит: в политике, в культуре, в жизни». По мнению ректора, в обсуждении серьезных вопросов нет места «инфальтильности и заигрыванию».

