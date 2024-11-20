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Общество ВЦИОМ рассказал, что 79% россиян счастливы. Что? Да!

ВЦИОМ рассказал, что 79% россиян счастливы. Что? Да!

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33 комментария

Счастливыми в той или иной степени себя ощущают 8 из 10 россиян — 79%. Однако темп снижения показателя счастья в нынешнем году выше обычного. Такие результаты исследования в среду, 20 ноября, опубликовал ВЦИОМ.

Опрос специалисты Центра изучения общественного мнения проводили в октябре. Они пришли к выводам, что 79% россиян чувствуют себя счастливыми, около трети (31%) определенно счастливы, а почти каждый второй (48%) «скорее счастлив».

Уровень счастья россиян в целом сопоставим со значениями первого полугодия нынешнего года, но присутствует, как отмечает ВЦИОМ, «едва уловимая сезонность».

Если в начале 2024 года уровень счастья находился на планке 83-84% и в первый месяц лета тоже держался на планке в 83%, то по мере приближения к осени, в августе, суммарный показатель опустился до 78%.

Показатели субъективного счастья традиционно снижаются с наступлением холодного сезона, но в этом году темп снижения выше обычного, отмечает ВЦИОМ.

Так, уровень абсолютного счастья в октябре прошлого года составлял 37%, а в 2022-м — 35%. До нынешних значений — 31% — в последний раз опускался в ноябре 2021 года.

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Комментарии
38
Sonata
37 минут
Я был бы счастлив, если бы каждому воздалось по заслугам его. И ВЦИОМ в том числе.
Фокусник Данилин
36 минут
79% депутатов определенно счастливы…
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