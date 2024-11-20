ВЦИОМ рассказал, что 79% россиян счастливы. Что? Да!

Счастливыми в той или иной степени себя ощущают 8 из 10 россиян — 79%. Однако темп снижения показателя счастья в нынешнем году выше обычного. Такие результаты исследования в среду, 20 ноября, опубликовал ВЦИОМ.
Опрос специалисты Центра изучения общественного мнения проводили в октябре. Они пришли к выводам, что 79% россиян чувствуют себя счастливыми, около трети (31%) определенно счастливы, а почти каждый второй (48%) «скорее счастлив».
Уровень счастья россиян в целом сопоставим со значениями первого полугодия нынешнего года, но присутствует, как отмечает ВЦИОМ, «едва уловимая сезонность».
Если в начале 2024 года уровень счастья находился на планке 83-84% и в первый месяц лета тоже держался на планке в 83%, то по мере приближения к осени, в августе, суммарный показатель опустился до 78%.
Показатели субъективного счастья традиционно снижаются с наступлением холодного сезона, но в этом году темп снижения выше обычного, отмечает ВЦИОМ.
Так, уровень абсолютного счастья в октябре прошлого года составлял 37%, а в 2022-м — 35%. До нынешних значений — 31% — в последний раз опускался в ноябре 2021 года.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.