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Общество За превышение — 7500. Штрафы за нарушения ПДД собираются повысить

За превышение — 7500. Штрафы за нарушения ПДД собираются повысить

5 830
38 комментариев

В правительстве разрабатываются поправки в КоАП о новых штрафах за нарушение ряда правил дорожного движения. Они могут вступить в силу уже 1 января нового года, пишут 18 ноября «Ведомости».

Среди нововведений можно отметить следующие:

  • Штраф за управление в алкогольном опьянении вырастет с 30 до 45 тыс. руб.

  • За превышение скорости — с 500-5000 до 750-7500 руб.

  • За ДТП с легким вредом здоровью — с 2,5-5 до 3,7-7,5 тыс. руб.

  • Со средним вредом — с 10-20 до 15-30 тыс. руб.

  • За непристегнутый ремень безопасности — с 1 до 1,5 тыс. руб.

Сейчас автомобилисты могут оплатить штраф в размере 50% от суммы в течение 20 дней, а планируется разрешить 75% в течение 30 дней.

Новость дополняется.

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Комментарии
46
alexpv
47 минут
То,что в стране дико не хватает денег и гиперинфляция мы и так знаем.
Поджарый Кабан
30 минут
Самая штрафодобывающая страна в мире!
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