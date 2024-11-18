За превышение — 7500. Штрафы за нарушения ПДД собираются повысить

В правительстве разрабатываются поправки в КоАП о новых штрафах за нарушение ряда правил дорожного движения. Они могут вступить в силу уже 1 января нового года, пишут 18 ноября «Ведомости» .

Штраф за управление в алкогольном опьянении вырастет с 30 до 45 тыс. руб.

За превышение скорости — с 500-5000 до 750-7500 руб.

За ДТП с легким вредом здоровью — с 2,5-5 до 3,7-7,5 тыс. руб.

Со средним вредом — с 10-20 до 15-30 тыс. руб.

За непристегнутый ремень безопасности — с 1 до 1,5 тыс. руб.

Сейчас автомобилисты могут оплатить штраф в размере 50% от суммы в течение 20 дней, а планируется разрешить 75% в течение 30 дней.