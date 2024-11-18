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Происшествия Волонтеры рассказали о судьбе кота Лучика, которого украли бежавшие в Крым девочки

Волонтеры рассказали о судьбе кота Лучика, которого украли бежавшие в Крым девочки

1 595
14 комментариев

Кот Лучик, которого две девочки украли из зоомагазина в Москве, нашел новый дом. Об этом сообщает 17 ноября РИА Новости со ссылкой на волонтера.

«Лучик обрел своих хозяев и свой настоящий любящий дом! Теперь он всегда будет в безопасности, тепле и заботе», — написала волонтер в чате, посвященному коту.

15 ноября в Алуште задержали девочек 10 и 12 лет, которые сбежали от родителей в Москве, а перед побегом к морю выкрали из зоомагазина на Фестивальной улице рыжего кота Лучика. Кот от них сбежал, а сами они добрались до Крыма. За поиски животного взялись волонтеры. Его удалось быстро найти — он оставался в Москве.

Лучика осмотрел ветеринар и выяснил, что с ним все хорошо, состояние его удовлетворительное.

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Комментарии
14
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
"Кот_лучик" это главное, что должно беспокоить россиян сегодня. Цинизм зашкаливает.
Гость
51 минута
метод перемещения из масквы в крым в 10-12лет не раскрыт а был бы ценен на будущее как? без документов точно и наверняка без денег
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