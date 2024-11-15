Две школьницы похитили кота Лучика в зоомагазине в Москве и сбежали в Крым

В Алуште полицейские поймали двух школьниц, сбежавших от родителей из Москвы. Об этом 15 ноября сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Девочки 10 и 12 лет решили уйти из дома и отправиться к морю. Однако юным москвичкам было недостаточно компании друг друга, и перед побегом они зашли в зоомагазин на Фестивальной улице. Там школьницы выкрали рыжего кота по кличке Лучик, сообщает агентство «Москва».

«В ближайшее время подростков доставят в Москву и передадут родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщает Ирина Волк.

Отмечается, что делом займутся сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.