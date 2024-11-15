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Происшествия Две школьницы похитили кота Лучика в зоомагазине в Москве и сбежали в Крым

Две школьницы похитили кота Лучика в зоомагазине в Москве и сбежали в Крым

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37 комментариев

В Алуште полицейские поймали двух школьниц, сбежавших от родителей из Москвы. Об этом 15 ноября сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Девочки 10 и 12 лет решили уйти из дома и отправиться к морю. Однако юным москвичкам было недостаточно компании друг друга, и перед побегом они зашли в зоомагазин на Фестивальной улице. Там школьницы выкрали рыжего кота по кличке Лучик, сообщает агентство «Москва».

«В ближайшее время подростков доставят в Москву и передадут родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщает Ирина Волк. 

Отмечается, что делом займутся сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

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Комментарии
37
264044681
1 час
В данном случае судьба кота интереснее больше, чем судьба двух отщепенок - сбегать из дома в их возрасте вариант нормы - бунт против чего угодно; но воровать чужое - это уже не норма, тем более, если это живое существо, требующее заботы.
Garik.Maremanov.1-1
2 часа
А до Алушты они, типо. автостопом добирались ?
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