Две школьницы похитили кота Лучика в зоомагазине в Москве и сбежали в Крым

В Алуште полицейские поймали двух школьниц, сбежавших от родителей из Москвы. Об этом 15 ноября сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Девочки 10 и 12 лет решили уйти из дома и отправиться к морю. Однако юным москвичкам было недостаточно компании друг друга, и перед побегом они зашли в зоомагазин на Фестивальной улице. Там школьницы выкрали рыжего кота по кличке Лучик, сообщает агентство «Москва».
«В ближайшее время подростков доставят в Москву и передадут родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщает Ирина Волк.
Отмечается, что делом займутся сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
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