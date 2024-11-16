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Общество В Москве нашли кота Лучика, похищенного школьницами

В Москве нашли кота Лучика, похищенного школьницами

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7 комментариев

В Москве под машиной на одной из парковок волонтеры разыскали кота Лучика, которого похитили из зоомагазина две школьницы, которые сбежали из столицы в Крым. Об этом со ссылкой на волонтеров 15 ноября сообщает РИА Новости.

«Лучик нашелся. Он прятался на улице под машинами на парковке. К счастью, он не побежал на дорогу», - цитирует агентство сообщение одной из волонтеров, разыскивавших животное. Кот, по словам волонтера, похудел, и был напуган.

Ранее в этот день в Алуште задержали девочек 10 и 12 лет, которые сбежали от родителей в Москве. Перед побегом к морю подростки выкрали из зоомагазина на Фестивальной улице рыжего кота Лучика. Позднее кот от них сбежал.

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Комментарии
7
Klaustrofobik
2 часа
Как кот попал под машину понятно, как дети без документов и сопровождающих попали в Крым?
Панкихой
1 час
Лучик света в темном царстве.
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