В Москве нашли кота Лучика, похищенного школьницами

В Москве под машиной на одной из парковок волонтеры разыскали кота Лучика, которого похитили из зоомагазина две школьницы, которые сбежали из столицы в Крым. Об этом со ссылкой на волонтеров 15 ноября сообщает РИА Новости.
«Лучик нашелся. Он прятался на улице под машинами на парковке. К счастью, он не побежал на дорогу», - цитирует агентство сообщение одной из волонтеров, разыскивавших животное. Кот, по словам волонтера, похудел, и был напуган.
Ранее в этот день в Алуште задержали девочек 10 и 12 лет, которые сбежали от родителей в Москве. Перед побегом к морю подростки выкрали из зоомагазина на Фестивальной улице рыжего кота Лучика. Позднее кот от них сбежал.
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