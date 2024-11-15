Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +3

3 м/c,

ю-з.

 750мм 95%
Подробнее
2 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Почему Беглов меняет чиновников
Куда пойти на выходных
Дом Радио
Почему все опять болеют
Рейд на Апрашке
Промышленный Петербург
Подробности дела Оверчука
Алена Апина в Петербурге
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Миллионы угрей перевезли из Англии в Россию, чтобы спасти

Миллионы угрей перевезли из Англии в Россию, чтобы спасти

2 794
6 комментариев

Из Великобритании в Россию в этом году привезли миллионы европейских угрей, находящихся под угрозой исчезновения. Это знаковая экологическая инициатива и эффективная мера по спасению удивительного вида, рассказывает 15 ноября в своем канале директор Московского зоопарка, депутат городской думы Светлана Акулова.

Это решение активно обсуждалось с 2022 года, и в непростых геополитических условиях ученые и экологи смогли отстоять свою позицию. В итоге молодь угрей перевезли из устья реки Северн, что на юге Англии, в Куршский и Вислинский заливы, расположенные вдоль берегов России, Литвы и Польши. Экосистема Северна загрязнена и нарушена искусственными барьерами, такими, как шлюзы и плотины. Заливы же сохранили чистоту и позволяют угрям проходить по их миграционным путям в Балтийское, а затем в Саргассово море, где они размножаются.

«По словам специалистов, перемещение угрей в российские водоемы подтверждено научными исследованиями и рассматривается как рациональная альтернатива. В условиях недостатка ресурсов и возможностей у природоохранных организаций Великобритании для восстановления среды обитания угрей этот шаг видится особенно актуальным», — отмечает Светлана Акулова.

Переселение в Вислинский и Куршский заливы дало шанс сохранить вид.

«Таким образом, научный подход к охране природы оказался сильнее политических предрассудков, открывая новые горизонты в деле защиты нашей планеты», — резюмирует Акулова.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Рыбы Экология Природа
Лайк
LIKE21
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Су Люк Ын
2 часа
да, тут Издревле обитали финно-угри!
ixform
2 часа
это хорошо всё, да, спасибо, но европейский принцип ограничения вылова по координатам в квадрате я напоминаю очень важным - в определённых квадратах вылов не ведётся там респанятся крабы и другие виды заход на такой квадрат запрещён
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Новости компаний
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
Новости компаний
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
ТОП 5
Новости компаний
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» расширяет семейную инфраструктуру
14 ноября, 14:40
В GloraX Premium Белорусская появилась опция отделки и меблировки
14 ноября, 11:25