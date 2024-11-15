Миллионы угрей перевезли из Англии в Россию, чтобы спасти

Из Великобритании в Россию в этом году привезли миллионы европейских угрей, находящихся под угрозой исчезновения. Это знаковая экологическая инициатива и эффективная мера по спасению удивительного вида, рассказывает 15 ноября в своем канале директор Московского зоопарка, депутат городской думы Светлана Акулова.

Это решение активно обсуждалось с 2022 года, и в непростых геополитических условиях ученые и экологи смогли отстоять свою позицию. В итоге молодь угрей перевезли из устья реки Северн, что на юге Англии, в Куршский и Вислинский заливы, расположенные вдоль берегов России, Литвы и Польши. Экосистема Северна загрязнена и нарушена искусственными барьерами, такими, как шлюзы и плотины. Заливы же сохранили чистоту и позволяют угрям проходить по их миграционным путям в Балтийское, а затем в Саргассово море, где они размножаются.

«По словам специалистов, перемещение угрей в российские водоемы подтверждено научными исследованиями и рассматривается как рациональная альтернатива. В условиях недостатка ресурсов и возможностей у природоохранных организаций Великобритании для восстановления среды обитания угрей этот шаг видится особенно актуальным», — отмечает Светлана Акулова.

Переселение в Вислинский и Куршский заливы дало шанс сохранить вид.

«Таким образом, научный подход к охране природы оказался сильнее политических предрассудков, открывая новые горизонты в деле защиты нашей планеты», — резюмирует Акулова.

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