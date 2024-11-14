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Город Общество На Апрашку нагрянули силовики. Всех подозрительных торговцев сажают в автобус

На Апрашку нагрянули силовики. Всех подозрительных торговцев сажают в автобус

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19 комментариев

Утром 14 ноября на территории Апраксина двора проводится новый рейд. Силовики проходят вдоль торговых рядов в поисках нарушителей миграционного законодательства и тех, кто намеренно игнорирует воинский учет. Прямо сейчас на месте корреспондент «Фонтанки».

По нашим данным, в ходе профилактического визита стражи порядка проверяют у присутствующих регистрацию, исполнение обязанности по постановке на воинский учет.

Всех, у кого с поиском необходимых документов возникли проблемы, сопровождают в служебные машины. У одного из транспортных средств образовалась целая очередь.

Рейды по выявлению нелегальных мигрантов в Апраксином дворе с начала осени проводят уже не в первый раз. Проверки также затронули территории в районе Сенного и Южного рынков. На последнем стражи порядка нашли пять складов с сомнительной табачной продукцией, полсотни мигрантов и машины с измененными номерами.

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Комментарии
19
264044681
31 минута
Апрашка, конечно, забавна в роли портала в 90е. Но, положа руку на сердце, подобное место в самом центре города - позор для города и его властей. Я понимаю, что восьмой сын старается помочь землякам, как может, но хватит уже.
266284770
13 минут
Давно пора закрыть этот бордель.
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