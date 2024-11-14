На Апрашку нагрянули силовики. Всех подозрительных торговцев сажают в автобус

Утром 14 ноября на территории Апраксина двора проводится новый рейд. Силовики проходят вдоль торговых рядов в поисках нарушителей миграционного законодательства и тех, кто намеренно игнорирует воинский учет. Прямо сейчас на месте корреспондент «Фонтанки».
По нашим данным, в ходе профилактического визита стражи порядка проверяют у присутствующих регистрацию, исполнение обязанности по постановке на воинский учет.
Всех, у кого с поиском необходимых документов возникли проблемы, сопровождают в служебные машины. У одного из транспортных средств образовалась целая очередь.
Рейды по выявлению нелегальных мигрантов в Апраксином дворе с начала осени проводят уже не в первый раз. Проверки также затронули территории в районе Сенного и Южного рынков. На последнем стражи порядка нашли пять складов с сомнительной табачной продукцией, полсотни мигрантов и машины с измененными номерами.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.