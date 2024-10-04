У студентов проверяют приписные, у мигрантов — паспорта? Силовики проводят рейд в районе Сенной

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Силами Военной полиции и органов МВД проходит плановая проверка в районе Сенной площади: силовики пришли в ТК «Сенная», а также на Сенной и Апраксин рынки, об этом 4 октября стало известно «Фонтанке».

«Сейчас в ТК „Сенная“ на фуд-корте проверяют военные билеты у студентов, которые стоят в очередях», — рассказал наш читатель, отметив, что силовики также были замечены на Сенном рынке.

По данным «Фонтанки», непосредственно должностные лица военкоматов проверку граждан не проводят, речь идет о «плановой проверке» сотрудников Военной полиции и органов МВД.