У студентов проверяют приписные, у мигрантов — паспорта? Силовики проводят рейд в районе Сенной

Силами Военной полиции и органов МВД проходит плановая проверка в районе Сенной площади: силовики пришли в ТК «Сенная», а также на Сенной и Апраксин рынки, об этом 4 октября стало известно «Фонтанке».
«Сейчас в ТК „Сенная“ на фуд-корте проверяют военные билеты у студентов, которые стоят в очередях», — рассказал наш читатель, отметив, что силовики также были замечены на Сенном рынке.
По данным «Фонтанки», непосредственно должностные лица военкоматов проверку граждан не проводят, речь идет о «плановой проверке» сотрудников Военной полиции и органов МВД.
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