«Мы их всех ставим на воинский учёт». Полиция показала зачистку Апраксина двора

Полиция Центрального района Петербурга прошла через Апраксин двор в поисках нелегалов. Нашли не только их.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
«У двадцати мигрантов были выявлены нарушения, они доставлены в полицию для административного разбирательства», — рассказали в главке.
официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Не все из тех, чьи документы удовлетворили полицейских, ушли с пустыми руками. Так, девять уроженцев других государств призывного возраста, успевших натурализоваться в России, получили повестки. «Мы их всех ставим на воинский учёт», — информируют на видео.
Увозили с рынка не только нелегалов. Проверив несколько десятков автомобилей, полицейские нашли груз красной икры с признаками контрафактности.
Силовики регулярно проводят подобные рейды. В конце прошлой недели проверяли Сенной рынок.