«Мы их всех ставим на воинский учёт». Полиция показала зачистку Апраксина двора

Полиция Центрального района Петербурга прошла через Апраксин двор в поисках нелегалов. Нашли не только их.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 30 сентября , профилактический визит к торговцам нанесли в минувшее воскресенье вместе со спецполком полиции и Росгвардией. Искать документы пришлось 120 обитателям Апраксина двора, в том числе восьмидесяти иностранцам. Вопросы возникли к каждому четвёртому.



«У двадцати мигрантов были выявлены нарушения, они доставлены в полицию для административного разбирательства», — рассказали в главке.