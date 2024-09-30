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    «Мы их всех ставим на воинский учёт». Полиция показала зачистку Апраксина двора

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    Полиция Центрального района Петербурга прошла через Апраксин двор в поисках нелегалов. Нашли не только их.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 30 сентября, профилактический визит к торговцам нанесли в минувшее воскресенье вместе со спецполком полиции и Росгвардией. Искать документы пришлось 120 обитателям Апраксина двора, в том числе восьмидесяти иностранцам. Вопросы возникли к каждому четвёртому.

    «У двадцати мигрантов были выявлены нарушения, они доставлены в полицию для административного разбирательства», — рассказали в главке.

    официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Не все из тех, чьи документы удовлетворили полицейских, ушли с пустыми руками. Так, девять уроженцев других государств призывного возраста, успевших натурализоваться в России, получили повестки. «Мы их всех ставим на воинский учёт», — информируют на видео.

    Увозили с рынка не только нелегалов. Проверив несколько десятков автомобилей, полицейские нашли груз красной икры с признаками контрафактности. 38 коробок с сомнительным деликатесом отправили на экспертизу. Происхождение икры устанавливается, расследованием займётся экономическая полиция.

    Силовики регулярно проводят подобные рейды. В конце прошлой недели проверяли Сенной рынок.

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