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    Силовики посетили Сенной рынок в поисках нелегальных мигрантов

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    Очередной рейд по выявлению нарушений в сфере миграции прошел в центре Петербурга. Сотрудники ГСУ СК, ГУ МВД, УФСБ, налоговой и Роспотребнадзора проверили Сенной рынок. Силовики пришли туда в рамках процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

    Как сообщает ГСУ СК по Петербургу 27 сентября, в ходе рейда были проверены склады вблизи рынка, места массового проживания иностранцев, офис управляющей компании и кафе. Деятельность последнего, кстати, после визита Роспотребнадзора была приостановлена.

    ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

    «По итогам рейда следователями выявлено 37 иностранных граждан, из них 3 привлечены к административному штрафу за отсутствие регистрации, 16 подлежат выдворению из РФ, 3 привлечены к административной ответственности в сфере предпринимательской деятельности», — сообщили в ГСУ СК.

    В августе полиция проверяла Апраксин двор — более сотни мигрантов были привлечены к административной ответственности.

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