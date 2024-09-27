Силовики посетили Сенной рынок в поисках нелегальных мигрантов

Очередной рейд по выявлению нарушений в сфере миграции прошел в центре Петербурга. Сотрудники ГСУ СК, ГУ МВД, УФСБ, налоговой и Роспотребнадзора проверили Сенной рынок. Силовики пришли туда в рамках процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).



Как сообщает ГСУ СК по Петербургу 27 сентября, в ходе рейда были проверены склады вблизи рынка, места массового проживания иностранцев, офис управляющей компании и кафе. Деятельность последнего, кстати, после визита Роспотребнадзора была приостановлена.

