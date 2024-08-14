Полиция перетряхнула Апрашку и проверила более тысячи человек. Десятая часть получила протоколы

Стали известны результаты миграционного рейда на территории Апраксина двора, который прошел накануне. Как рассказали
«За нарушение миграционного законодательства в полицию было доставлено и привлечено к административной ответственности почти
Наиболее ярые нарушители будут выдворены за пределы Российской Федерации с запретом въезда на территорию страны. Один из мигрантов особо отличился: он дал проверяющим документы со следами подделки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Фонтанка» вчера рассказывала о рейде и показывала фотографии.