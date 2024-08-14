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    Полиция перетряхнула Апрашку и проверила более тысячи человек. Десятая часть получила протоколы

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    Стали известны результаты миграционного рейда на территории Апраксина двора, который прошел накануне. Как рассказали 14 августа в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ходе мероприятия проверке подверглись более тысячи человек, находившихся на рынке, половину из которых составили иностранцы. Собственно, они и были целью визита силовиков.

    Петербургская полиция

    «За нарушение миграционного законодательства в полицию было доставлено и привлечено к административной ответственности почти 110 иностранных граждан», — доложили в главке.

    Наиболее ярые нарушители будут выдворены за пределы Российской Федерации с запретом въезда на территорию страны. Один из мигрантов особо отличился: он дал проверяющим документы со следами подделки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    «Фонтанка» вчера рассказывала о рейде и показывала фотографии.

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