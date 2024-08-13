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    На Апраксин двор пожаловала полиция. Выходы заблокированы

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    17 комментариев
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Утро торговцев с Апраксиного двора началось нервно, на рынок приехали сотрудники полиции в рамках очередного миграционного рейда. Как сообщают «Фонтанке» читатели 13 августа, силовики при помощи автомобилей заблокировали проходы, через которые можно покинуть знаменитую Апрашку.

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    Масштабный рейд прошел на днях на петербургских оптовых рынках. Силовики искали нарушителей миграционного режима и нашли более сотни человек. В полиции предупредили, что проверки продолжатся.

    В то же время нелегалов ищут на дорогах Петербурга.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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