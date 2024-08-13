На Апраксин двор пожаловала полиция. Выходы заблокированы

Утро торговцев с Апраксиного двора началось нервно, на рынок приехали сотрудники полиции в рамках очередного миграционного рейда. Как сообщают «Фонтанке» читатели 13 августа, силовики при помощи автомобилей заблокировали проходы, через которые можно покинуть знаменитую Апрашку.

Масштабный рейд прошел на днях на петербургских оптовых рынках. Силовики искали нарушителей миграционного режима и нашли более сотни человек. В полиции предупредили, что проверки продолжатся.



В то же время нелегалов ищут на дорогах Петербурга.