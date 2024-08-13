Силовики встряхнули оптовые рынки Петербурга. Более сотни иностранцев осело в полиции

Более сотни мигрантов вынужденно осело в отделах полиции после масштабного рейда, с которым сотрудники правоохранительных органов прошлись по оптовым рынкам Петербурга. Оправдываться пришлось не только иностранцам.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Об итогах профилактического мероприятия в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили 13 августа. На Софийскую улицу, проспект Непокорённых и в Петро-Славянку пришли порядка 250 сотрудников. Вместе с миграционной службой к торговцам нагрянули ДПС, патрульно-постовая, кинологическая службы, оперативные подразделения. Проверены чуть более двух тысяч человек, каждый второй — иностранец, но российскому миграционному законодательству следуют не все.

«Более 100 иностранцев находились на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Они привлечены к административной ответственности и доставлены в отделы полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказали в ведомстве.



Ещё без малого полторы сотни нарушителей нашли среди водителей сотрудники ГАИ. Они также не избежали ответственности.



«Проверки будут проводиться на регулярной основе», — предостерегают в полиции.

