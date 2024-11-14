На Южном рынке обнаружили нелегалов и пять складов с сомнительными сигаретами

Сотрудники полиции и Госавтоинспекции Петербурга наведались на один из крупных оптовых рынков города — Южный рынок. В результате рейда там нашли пять складов с сомнительной продукцией, полсотни мигрантов и машины с измененными номерами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 14 ноября.
Визит правоохранителей на рынок в Московском районе состоялся накануне. По итогам проверки обнаружено пять оптовых складов с табачной продукцией без акцизных марок. Оттуда изъяли более 55 тыс. пачек сигарет стоимостью более 7 млн рублей. По данному факту завели административное производство, пятерых сотрудников складов забрали в отдел.
Также на рынке выявили почти 50 иностранцев, треть из которых находилась на территории России нелегально. Их также доставили в участок для привлечения к административной ответственности.
Под проверку попали и 30 автомобилей. Более 10 из них уехали с территории рынка на спецстоянку из-за подозрения в изменении госномеров.
Рейды по выявлению нелегальных мигрантов на территории Петербурга проводят регулярно. С начала осени проверки соблюдения миграционного законодательства провели в том числе в районе Сенного рынка и в Апраксином дворе.
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