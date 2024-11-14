Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +2

4 м/c,

ю-з.

 756мм 92%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,37
EUR 104,29
Кичеджи платит за всех
Алена Апина в Петербурге
Дом Радио
Лурье против лже-Беглова
Наташа Королева дает показания
Малый бизнес и "Честный знак"
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Общество На Южном рынке обнаружили нелегалов и пять складов с сомнительными сигаретами

На Южном рынке обнаружили нелегалов и пять складов с сомнительными сигаретами

2 414
12 комментариев

Сотрудники полиции и Госавтоинспекции Петербурга наведались на один из крупных оптовых рынков города — Южный рынок. В результате рейда там нашли пять складов с сомнительной продукцией, полсотни мигрантов и машины с измененными номерами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 14 ноября.

Визит правоохранителей на рынок в Московском районе состоялся накануне. По итогам проверки обнаружено пять оптовых складов с табачной продукцией без акцизных марок. Оттуда изъяли более 55 тыс. пачек сигарет стоимостью более 7 млн рублей. По данному факту завели административное производство, пятерых сотрудников складов забрали в отдел.

Также на рынке выявили почти 50 иностранцев, треть из которых находилась на территории России нелегально. Их также доставили в участок для привлечения к административной ответственности.

Под проверку попали и 30 автомобилей. Более 10 из них уехали с территории рынка на спецстоянку из-за подозрения в изменении госномеров.

Рейды по выявлению нелегальных мигрантов на территории Петербурга проводят регулярно. С начала осени проверки соблюдения миграционного законодательства провели в том числе в районе Сенного рынка и в Апраксином дворе.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE8
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Батарейкин
2 часа
Зачем вставлять видео, в котором 95% изображения размыто/заблюрено?
Гость
2 часа
Кого посадят и кого на СВО отправят?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
Новости компаний
«Ростелеком» в Петербурге и Ленобласти предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи
13 ноября, 17:04
Новости компаний
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
ТОП 5
Новости компаний
В GloraX Premium Белорусская появилась опция отделки и меблировки
14 ноября, 11:25
Экономь на поездках по городу с Drivee
14 ноября, 10:00
Будущее не за горами: в Петербурге набирает популярность проект «На Царскосельских холмах»
13 ноября, 18:00
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
«Ростелеком» в Петербурге и Ленобласти предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи
13 ноября, 17:04
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
13 ноября, 17:00
БСПБ признан «Человекоцентричной компанией года» за персональный подход в обслуживании участников ВЭД
13 ноября, 16:25
GloraX объявил о развитии направления регионального мастер-девелопмента на форуме MREF
13 ноября, 15:15
В Санкт-Петербурге эксперты назвали смартфоны, которые чаще всего сдают в трейд-ин
13 ноября, 14:48
Setl Group выплатил 9-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-01
13 ноября, 14:20
В жилом квартале Respect возводится пятый этаж
13 ноября, 13:30
В квартале «Окла» появилось игровое оборудование известной фирмы
13 ноября, 13:01