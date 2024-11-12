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Общество «Уникальный трофей»: здание гостиницы «Москва» напротив Кремля обращено в доход государства. Его стоимость около 6 миллиардов рублей

«Уникальный трофей»: здание гостиницы «Москва» напротив Кремля обращено в доход государства. Его стоимость около 6 миллиардов рублей

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1 комментарий

Всё здание гостиницы «Москва», расположенной напротив Кремля, включая пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный Сезон» и комплекс апартаментов, было национализировано по решению Мещанского суда столицы. Об этом 12 ноября сообщает РБК со ссылкой на Павла Хлюстова, адвоката бывшего владельца Алексея Хотина.

По оценке экспертов, стоимость объекта составляет около 5,5-6 миллиардов рублей. Член совета директоров IBC Real Estate Микаэл Казарян заявил РБК, что «гостиница — это уникальный трофей: 180 номеров в нем можно оценить примерно в $1,5 млн каждый».

Помещения в составе объекта Мещанский суд решил арестовать в начале апреля текущего года. Ранее активы принадлежали Хотину, в марте 2024 года отправленному в колонию на 9 лет по делу о растрате 23 миллиардов рублей.

Суд постановил взыскать с Хотина и других фигурантов дела более 17,3 миллиарда рублей в счет погашения ущерба вкладчикам банка «Югра».

Банк «Югра» лишился лицензии в конце 2017 года, а затем в лице конкурсного управляющего подал иск к своему владельцу Алексею Хотину и связанным с ним структурам. Требования превышали 180 миллиардов рублей.

Хотин полагает, что требования приставов не основаны на нормах права.

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ПО ТЕМЕ
Four Seasons Hotel Moscow Отель москва Кремль Национализация Алексей Хотин Обращение в доход государства
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Комментарии
2
Отец Родной
2 минуты
А вкладчикам Сбера судья не хочет помочь? Они с прошлого века ждут...
Сила в Правде!!
11 минут
какая а ни какая а помощь пенсионерам хорошо.
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