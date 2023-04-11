Банк «Югра» намерен через суд взыскать со своего владельца 180 миллиардов

Находящийся на стадии банкротства банк «Югра» подал иск к своему владельцу Алексею Хотину и связанным с ним структурам. Требование превышают 180 миллиардов рублей.
Банк обратился в суд в лице конкурсного управляющего. Помимо Хотина среди ответчиков 11 компаний, которые занимаются энергетикой и добычей нефти. В исковых требованиях банк просит солидарно взыскать
Хотин был задержан в 2019 году и проходит обвиняемым по делу о якобы выдаче банком заведомо невозвратных кредитов. Он находится под домашним арестом.
«Югра» лишилась лицензии в конце 2017 года.