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    Банк «Югра» намерен через суд взыскать со своего владельца 180 миллиардов

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    2 комментария

    Находящийся на стадии банкротства банк «Югра» подал иск к своему владельцу Алексею Хотину и связанным с ним структурам. Требование превышают 180 миллиардов рублей.

    Банк обратился в суд в лице конкурсного управляющего. Помимо Хотина среди ответчиков 11 компаний, которые занимаются энергетикой и добычей нефти. В исковых требованиях банк просит солидарно взыскать 180 882 725 000 рублей неосновательного обогащения, пишет 11 апреля ТАСС.

    Хотин был задержан в 2019 году и проходит обвиняемым по делу о якобы выдаче банком заведомо невозвратных кредитов. Он находится под домашним арестом.

    «Югра» лишилась лицензии в конце 2017 года.

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    Комментарии 2

    Гость11 Апр 2023 в 21:43
    какой то сюр. сами с собой судятся. деньжата хотят отмвть!
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