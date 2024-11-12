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Происшествия Полиция разыскивает мужчину, напавшего в метро на несовершеннолетнюю девочку

Полиция разыскивает мужчину, напавшего в метро на несовершеннолетнюю девочку

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14 комментариев

Правоохранительными органами Санкт-Петербурга приняты меры к задержанию неизвестного мужчины, напавшего 12 ноября в метро на несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщается в телеграм-канале «Петербургская полиция».

Об инциденте «Фонтанке» ранее рассказала мать потерпевшей. Девушка вместе с одноклассниками ехала на метро в театр. Однако неожиданно позади нее появился взрослый мужчина, который стукнул ее кулаком по голове, после чего убежал. После удара она почувствовала сильную боль. Подросток не поняла, что произошло, и сразу же рассказала о случившемся матери, которая подала заявление в полицию.

«12 ноября 2024 в 18:15 в полицию на метрополитене поступило сообщение от 38-летней женщины о том, что на платформе станции „Кировский завод“ неизвестный мужчина ударил сзади по голове ее 16-летнюю дочь, после чего скрылся», — сказано в публикации.

Уточняется, что пострадавшая девочка за медпомощью не обращалась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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Комментарии
14
Отец Родной
1 час
Вот если б он с плакатом был... Уже бы срок мотал вторые сутки.
муматор
1 час
кстати, в предыдущей заметке ей было 15 лет. Однако за время пути, девчонка могла подрасти.
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