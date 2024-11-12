Полиция разыскивает мужчину, напавшего в метро на несовершеннолетнюю девочку

Об инциденте «Фонтанке» ранее рассказала мать потерпевшей. Девушка вместе с одноклассниками ехала на метро в театр. Однако неожиданно позади нее появился взрослый мужчина, который стукнул ее кулаком по голове, после чего убежал. После удара она почувствовала сильную боль. Подросток не поняла, что произошло, и сразу же рассказала о случившемся матери, которая подала заявление в полицию.