Полиция разыскивает мужчину, напавшего в метро на несовершеннолетнюю девочку

Правоохранительными органами Санкт-Петербурга приняты меры к задержанию неизвестного мужчины, напавшего 12 ноября в метро на несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщается в телеграм-канале «Петербургская полиция».
Об инциденте «Фонтанке» ранее рассказала мать потерпевшей. Девушка вместе с одноклассниками ехала на метро в театр. Однако неожиданно позади нее появился взрослый мужчина, который стукнул ее кулаком по голове, после чего убежал. После удара она почувствовала сильную боль. Подросток не поняла, что произошло, и сразу же рассказала о случившемся матери, которая подала заявление в полицию.
«12 ноября 2024 в 18:15 в полицию на метрополитене поступило сообщение от 38-летней женщины о том, что на платформе станции „Кировский завод“ неизвестный мужчина ударил сзади по голове ее 16-летнюю дочь, после чего скрылся», — сказано в публикации.
Уточняется, что пострадавшая девочка за медпомощью не обращалась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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