Мужчина с бородой и в капюшоне ударил 15-летнюю петербурженку по голове в метро

Бородатый мужчина в капюшоне ударил по голове 15-летнюю петербурженку на платформе станции метро «Кировский завод». Как стало известно «Фонтанке», это случилось около пяти вечера 12 ноября.

Девушка вместе с одноклассниками ехала на метро в театр. Однако неожиданно позади нее появился взрослый мужчина, который стукнул ее кулаком по голове, после чего убежал. После удара она почувствовала сильную боль. Подросток не поняла, что произошло, и сразу же рассказала о случившемся матери. Та подала заявление в полицию.

Как рассказала мать потерпевшей «Фонтанке», девочка не вступала ни в какой конфликт с мужчиной. «Она воспитанная, скромная, застенчивая, она не нарывается на неприятности и никого не трогала», — поделилась женщина.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как другой жительнице Петербурга сломали нос на перроне станции метро «Гостиный двор». Тогда агрессору не понравилась «восточная внешность» женщины.