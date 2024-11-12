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Общество Происшествия Мужчина с бородой и в капюшоне ударил 15-летнюю петербурженку по голове в метро

Мужчина с бородой и в капюшоне ударил 15-летнюю петербурженку по голове в метро

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19 комментариев

Бородатый мужчина в капюшоне ударил по голове 15-летнюю петербурженку на платформе станции метро «Кировский завод». Как стало известно «Фонтанке», это случилось около пяти вечера 12 ноября.

Девушка вместе с одноклассниками ехала на метро в театр. Однако неожиданно позади нее появился взрослый мужчина, который стукнул ее кулаком по голове, после чего убежал. После удара она почувствовала сильную боль. Подросток не поняла, что произошло, и сразу же рассказала о случившемся матери. Та подала заявление в полицию.

Как рассказала мать потерпевшей «Фонтанке», девочка не вступала ни в какой конфликт с мужчиной. «Она воспитанная, скромная, застенчивая, она не нарывается на неприятности и никого не трогала», — поделилась женщина.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как другой жительнице Петербурга сломали нос на перроне станции метро «Гостиный двор». Тогда агрессору не понравилась «восточная внешность» женщины.

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Комментарии
19
Slava_Rossii2
46 минут
Видео из вагона в студию.
Maik5
20 минут
Сразу рассказала. Мать рядом стояла?
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