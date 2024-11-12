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Общество Военнослужащего армии России впервые будут судить по обвинению в добровольной сдаче в плен в ходе СВО

Военнослужащего армии России впервые будут судить по обвинению в добровольной сдаче в плен в ходе СВО

5 631
32 комментария

Военный суд в Москве впервые рассмотрит уголовное дело в отношении военнослужащего армии России, обвиняемого в добровольной сдаче в плен ВСУ и дезертирстве в ходе СВО. Об этом 12 ноября сообщает «Коммерсантъ».

Бывший шахтер Роман Иванишин, по версии следствия, пытался сдаться в украинский плен дважды — но лишь один раз успешно. Ему также предъявлено обвинение в дезертирстве, совершенном в условиях ведения боевых действий или мобилизации. За три этих преступления в совокупности ему может грозить до 25 лет лишения свободы.

Подробности о вменяемых Иванишину преступлениях не приводятся, из видеозаписи его выступления, опубликованной в интернете, можно понять, что в плен он попал 10 июня 2023 года возле села Степное Волновахского района ДНР. На записи военнослужащий выступает против спецоперации и утверждает, что он с товарищами не хотят воевать и бегут с позиций.

После полугодового пребывания в плену мотострелок вернулся в РФ в начале января 2024 года в числе группы из 248 российских военных благодаря посредническому участию Объединенных Арабских Эмиратов. Его вместе с другими военными доставили самолетом в подмосковный Чкаловский, а затем — на Сахалин, где и арестовали.

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Дезертирство Сдача в плен СВО ВСУ Роман Иванишин Суд
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Комментарии
32
282304523
1 час
А как наказали тех, кто трусливо за спинами срочников прятался? Медальки жирдяю вешали?
Slava_Rossii2
1 час
Если он там по призыву, то в чём его обвиняют? Конституция гласит: "Статья 20 1. Каждый имеет право на жизнь." Он осуществлял своё конституционное право, сохранял свою жизнь.
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