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Происшествия Вспышки в небе над Всеволожском попали на видео. Электричества нет в сотне домов

Вспышки в небе над Всеволожском попали на видео. Электричества нет в сотне домов

5 041
9 комментариев

Часть домов во Всеволожском районе Ленобласти осталась без электричества вечером 11 ноября. Этому предшествовало световое шоу, которое наблюдали в райцентре.

Местные жители делятся кадрами в группе «ДТП и ЧП Всеволожск и ЛО». Как рассказала «Фонтанке» Анна, она снимала вспышки в небе около половины восьмого часа утра на Межевой улице во Всеволожске. После светопредставления часть домов осталась без электричества.

В администрации Всеволожского района рассказали 47news, что в трансформаторе произошло короткое замыкание. Без света порядка сотни домов. Аварийная бригада работает на месте, но пока неясно, когда жителям вернут электричество.

В МЧС Ленобласти также сообщили о коротком замыкании. Информация об обрыве проводов на Еловой улице, 29, поступила в ведомство в 19:21.

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Всеволожск Авария Отключение света
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Комментарии
11
626433832795
12 минут
Понаеховцы, в русском языке нет слова "светопредставление", есть светоПРЕСТавление, без буквы "д".
Панкихой
42 минуты
Какой яркий обрыв провода. Красиво.
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