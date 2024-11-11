Вспышки в небе над Всеволожском попали на видео. Электричества нет в сотне домов

Источник: Анна Соколова

Часть домов во Всеволожском районе Ленобласти осталась без электричества вечером 11 ноября. Этому предшествовало световое шоу, которое наблюдали в райцентре.

Местные жители делятся кадрами в группе «ДТП и ЧП Всеволожск и ЛО». Как рассказала «Фонтанке» Анна, она снимала вспышки в небе около половины восьмого часа утра на Межевой улице во Всеволожске. После светопредставления часть домов осталась без электричества.

В администрации Всеволожского района рассказали 47news, что в трансформаторе произошло короткое замыкание. Без света порядка сотни домов. Аварийная бригада работает на месте, но пока неясно, когда жителям вернут электричество.

В МЧС Ленобласти также сообщили о коротком замыкании. Информация об обрыве проводов на Еловой улице, 29, поступила в ведомство в 19:21.