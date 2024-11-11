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Технологии Украина получила доступ к спутникам SAR. Они генерируют изображения независимо от погоды и времени суток

Украина получила доступ к спутникам SAR. Они генерируют изображения независимо от погоды и времени суток

2 384
16 комментариев

Украина получила доступ к спутникам высокоточной съемки SAR (Synthetic Aperture Radar) финского производителя ICEYE. Об этом 11 ноября сообщается в пресс-релизе немецкого концерна Rheinmetall.

Благодаря трехстороннему сотрудничеству ICEYE, Rheinmetall и Министерства обороны Украины, ВСУ получили эксклюзивный доступ к «выделенной спутниковой емкости» — к значительной части радарных спутников ICEYE, обеспечивающих непрерывный поток данных.

Спутники SAR могут генерировать изображения высокого разрешения независимо от погоды и времени суток, очень детализированы и позволяют идентифицировать даже самые мелкие объекты на поверхности Земли. Они не «фотографируют» поверхность планеты, а направляют на нее радиолокационные волны и отображают значения отраженных длин волн на карте. Полученное черно-белое изображение представляет собой двухмерную визуализацию измеренного обратного рассеяния.

Передача спутниковых данных необходима для удовлетворения «срочных потребностей Украины в возможности спутниковой разведки», говорится в пресс-релизе Rheinmetall.

Первый оборонный завод немецкого концерна заработал на Украине в конце октября 2024 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что этот завод считается законной целью для армии России.

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SAR Спутники Rheinmetall ICEYE Украина
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Комментарии
16
Исаак Егорович
25 минут
Красные линии выходите ваш ход...
07.10.1952
34 минуты
КНДР, в свою очередь, тоже даст такой доступ другой стороне в обмен на мешок риса
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