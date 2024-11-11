Украина получила доступ к спутникам SAR. Они генерируют изображения независимо от погоды и времени суток

Спутники SAR могут генерировать изображения высокого разрешения независимо от погоды и времени суток, очень детализированы и позволяют идентифицировать даже самые мелкие объекты на поверхности Земли. Они не «фотографируют» поверхность планеты, а направляют на нее радиолокационные волны и отображают значения отраженных длин волн на карте. Полученное черно-белое изображение представляет собой двухмерную визуализацию измеренного обратного рассеяния.