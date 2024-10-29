Песков: завод Rheinmetall на Украине является законной целью для войск РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall на Украине считается законной целью для армии России. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает ТАСС.
Песков согласился с тем, что завод немецкого концерна Rheinmetall является такой же военной целью для российских войск, как другие оборонные предприятия, расположенные на территории Украины.
Известно, что немецкий концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружения.
Напомним, летом 2024 года бундесвер заключил рекордный контракт на закупку боеприпасов с концерном Rheinmetall. Речь шла о закупке 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на 8,5 млрд евро. Часть снарядов должны были передать Украине. Позже стало известно, что немецкие спецслужбы предотвратили покушение на главу оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. «Паппергер был очевидной целью: его компания, Rheinmetall, является крупнейшим и самым успешным немецким производителем жизненно важных 155-мм артиллерийских снарядов, которые поставляются на Украину, — писали в CNN. — Компания открывает завод по производству бронетехники на Украине». Этот факт, как утверждалось, вызвал серьезную обеспокоенность у российских властей.
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