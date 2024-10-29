Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +3

3 м/c,

с-з.

 763мм 75%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,23
EUR 105,22
Реформа для малого бизнеса
Майор Сентемов под стражей
Промышленный Петербург
Когда начнут строить Широтную
Что говорят пострадавшие на Восстания
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Песков: завод Rheinmetall на Украине является законной целью для войск РФ

Песков: завод Rheinmetall на Украине является законной целью для войск РФ

2 348
12 комментариев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall на Украине считается законной целью для армии России. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает ТАСС.

Песков согласился с тем, что завод немецкого концерна Rheinmetall является такой же военной целью для российских войск, как другие оборонные предприятия, расположенные на территории Украины.

Известно, что немецкий концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружения.

Напомним, летом 2024 года бундесвер заключил рекордный контракт на закупку боеприпасов с концерном Rheinmetall. Речь шла о закупке 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на 8,5 млрд евро. Часть снарядов должны были передать Украине. Позже стало известно, что немецкие спецслужбы предотвратили покушение на главу оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. «Паппергер был очевидной целью: его компания, Rheinmetall, является крупнейшим и самым успешным немецким производителем жизненно важных 155-мм артиллерийских снарядов, которые поставляются на Украину, — писали в CNN. — Компания открывает завод по производству бронетехники на Украине». Этот факт, как утверждалось, вызвал серьезную обеспокоенность у российских властей.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Украинский конфликт Дмитрий Песков
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
280896530
1 час
Агония она такая, да, господин Песков?
OttoVonNasmorck
2 минуты
Одного не пойму: что послужило поводом к строительству немецких военных заводов на Украине?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
Новости компаний
В 2024 году в новые квартиры по программе реновации переехали более 230 семей
29 октября, 13:13
Новости компаний
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
ТОП 5
Новости компаний
В 2024 году в новые квартиры по программе реновации переехали более 230 семей
29 октября, 13:13
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское
25 октября, 16:12