«Иногда нажимаю несколько кнопок». Путин рассказал, как пользуется интернетом

Президент России Владимир Путин пользуется российскими поисковыми системами для выхода в интернет. Об этом он рассказал в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 7 ноября.

На вопрос ведущего — журналиста Федора Лукьянова — пользуется ли президент России интернетом, Путин ответил «да». Однако глава Российского государства уточнил, что делает он это «очень примитивно».

Ранее на заседании дискуссионного клуба Путин заявил, что следующие два десятилетия будут более сложными, чем прошедшие. Еще президент отметил, что НАТО вынудило Россию пойти на ответные действия, когда альянс добился «госпереворота на Украине» и «боевых действий на юго-востоке [страны], в Донбассе».