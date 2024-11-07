Путин: следующие 20 лет будут более сложными

«Если оглянуться на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, а затем спроецировать эти изменения на предстоящие годы, можно предположить, что следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным», — сказал президент России.

По его словам, насколько всё будет сложно, зависит от множества факторов. Потому что, по мнению Путина, происходит «столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе», и решается вопрос, «сможет ли человеческое общество остаться обществом с его этическими гуманистическими началами, а человек — остаться человеком».