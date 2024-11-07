Путин: следующие 20 лет будут более сложными

Президент России Владимир Путин заявил, что следующие два десятилетия будут более сложными, чем прошедшие.
На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 7 ноября он охарактеризовал предстоящую эпоху как время кардинальных, революционных перемен, поскольку прежний мировой порядок уходит безвозвратно, и разгорается непримиримая борьба за формирование нового.
«Если оглянуться на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, а затем спроецировать эти изменения на предстоящие годы, можно предположить, что следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным», — сказал президент России.
По его словам, насколько всё будет сложно, зависит от множества факторов. Потому что, по мнению Путина, происходит «столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе», и решается вопрос, «сможет ли человеческое общество остаться обществом с его этическими гуманистическими началами, а человек — остаться человеком».
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