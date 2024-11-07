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Политика Путин: НАТО заставило Россию пойти на ответные действия

Путин: НАТО заставило Россию пойти на ответные действия

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10 комментариев

Владимир Путин рассказал о том, что НАТО вынудило Россию пойти на ответные действия, когда альянс добился «госпереворота на Украине» и «боевых действий на юго-востоке [страны], в Донбассе». Слова президента РФ прозвучали в четверг, 7 ноября, на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Как отметил Владимир Путин, сегодня в мире остался всего лишь один военно-политический блок — НАТО.

«Блоковый подход, наследие колониальной эпохи, холодной войны противоречит природе новой международной системы, открытой и гибкой. В мире сегодня остался лишь один блок, спаянный так называемой обязаловкой, жёсткими идеологическими догмами и клише. Это организация Североатлантического договора», — подчеркнул глава РФ.

По словам Владимира Путина, в настоящее время НАТО продолжает расширение на восток Европы и одновременно стремится перенести свои подходы на другие регионы мира, игнорируя при этом свои собственные уставные документы. Такие действия альянса президент России назвал «откровенным анахронизмом».

Кроме того, Путин отметил, что после распада Советского Союза Североатлантический альянс утратил «формальный, ранее декларируемый повод и смысл своего существования», но, несмотря на это, продолжил свою деятельность.

«Мне кажется, что Соединённые Штаты понимали, что этот инструмент (НАТО. — Прим. ред.) становится как бы непривлекательным, ненужным, а им-то нужен был, и нужен сегодня для того, чтобы руководить в зоне своего влияния, поэтому и конфликты [им] нужны», — добавил президент.

Путин рассказал, что ещё до возникновения острых конфликтов в мире европейские лидеры говорили ему в лицо, что не понимают, почему их пугают российским лидером. И хотя Запад не видел угроз со стороны России, потребность в альянсе все же оставалась.

«Все-таки эксперты там понимали, что НАТО нужно. А как сохранить его ценность, привлекательность? Нужно напугать как следует. Нужно Россию и Европу разорвать между собой, особенно Россию, Германию, Францию. Вот и довели до госпереворота на Украине и до боевых действий на юго-востоке, в Донбассе. Просто вынудили нас на ответные действия. В этом смысле добились того, чего хотели», — указал Путин.

По его мнению, мировое меньшинство, сохраняя и укрепляя Североатлантический альянс, хочет таким образом удержать власть.

«Однако даже внутри самого блока уже можно заметно понимать, видеть, что жестокий диктат старшего брата никак не способствует решению стоящих перед всеми задач. Тем более явно противоположны такие устремления интересам остальных стран мира», — добавляет Путин.

Ранее во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что следующие два десятилетия будут более сложными, чем предыдущие. Президент также отметил, что сегодня, «в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм», никто не может давать гарантии того, что не будет применено ядерное оружие. Мир подошел к опасной черте — призывы Запада довести Россию до стратегического поражения могут обернуться мировой трагедией, подчеркнул Путин.

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Комментарии
10
Дядя Бо
38 минут
Когда-то НАТО противостоял Варшавский договор. И если все твои бывшие союзники тебя послали, возможно дело лично в тебе? И новые союзники не торопятся вместе с тобой строить новый оборонительный союз, почему-то.
В д. Гадюкино - дожди.
40 минут
Короче, пока он есть, нормальной жизни в России не будет.
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