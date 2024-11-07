Путин: мир подошел к опасной черте. Призывы Запада довести Россию до поражения могут обернуться мировой трагедией

Мир подошел к опасной черте — призывы Запада довести Россию до стратегического поражения могут обернуться мировой трагедией, заявил Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай» 7 ноября.
Глава РФ подчеркнул, что человечество погружается «в пучину агрессивной анархии»: от расколов внутри стран и на мировом уровне до утраты традиционных ценностей и «новых форматов тирании».
Владимир Путин подчеркнул, что страны отказываются от базовых принципов демократии. Ее все чаще начинают трактовать как власть не большинства, а меньшинства и противопоставляют традиционную демократию и народовластие «абстрактной свободе». Ради нее политики пренебрегают и выборами, и свободой слова, и неангажированными СМИ.
«Сегодняшний западный либерализм выродился в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе. И сегодня оправдывает и неонацизм, и терроризм, и расизм, и даже массовый геноцид гражданского населения», — заявил Владимир Путин.
Новая демократия ведет и к международным конфликтам и столкновениям, которые чреваты «взаимным уничтожением», подчеркнул президент и намекнул, что оружие, которое способно на это уничтожение, существует и постоянно совершенствуется.
«Мы подошли к опасной черте», — отмечает Путин. Призывы Запада нанести стратегическое поражение России демонстрируют «запредельный авантюризм» западных политиков, отметил Путин и напомнил, что в России — крупнейший арсенал ядерного оружия.
«Такая слепая вера в собственную безнаказанность, исключительность может обернуться мировой трагедией», — заключил глава РФ.
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