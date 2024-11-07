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Власть Политика Путин: мир подошел к опасной черте. Призывы Запада довести Россию до поражения могут обернуться мировой трагедией

Путин: мир подошел к опасной черте. Призывы Запада довести Россию до поражения могут обернуться мировой трагедией

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18 комментариев

Мир подошел к опасной черте — призывы Запада довести Россию до стратегического поражения могут обернуться мировой трагедией, заявил Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай» 7 ноября.

Глава РФ подчеркнул, что человечество погружается «в пучину агрессивной анархии»: от расколов внутри стран и на мировом уровне до утраты традиционных ценностей и «новых форматов тирании».

Владимир Путин подчеркнул, что страны отказываются от базовых принципов демократии. Ее все чаще начинают трактовать как власть не большинства, а меньшинства и противопоставляют традиционную демократию и народовластие «абстрактной свободе». Ради нее политики пренебрегают и выборами, и свободой слова, и неангажированными СМИ.

«Сегодняшний западный либерализм выродился в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе. И сегодня оправдывает и неонацизм, и терроризм, и расизм, и даже массовый геноцид гражданского населения», — заявил Владимир Путин.

Новая демократия ведет и к международным конфликтам и столкновениям, которые чреваты «взаимным уничтожением», подчеркнул президент и намекнул, что оружие, которое способно на это уничтожение, существует и постоянно совершенствуется.

«Мы подошли к опасной черте», — отмечает Путин. Призывы Запада нанести стратегическое поражение России демонстрируют «запредельный авантюризм» западных политиков, отметил Путин и напомнил, что в России — крупнейший арсенал ядерного оружия.

«Такая слепая вера в собственную безнаказанность, исключительность может обернуться мировой трагедией», — заключил глава РФ.

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Комментарии
18
Kit.
1 час
«Такая слепая вера в собственную безнаказанность, исключительность может обернуться мировой трагедией», — заключил глава РФ.
Рострелли
1 час
Краткое резюме выступления после прослушивания: Лекция о том, как правильно управлять миром и строить добрососедские отношения на примере России. Слушатели - представители фондов и институтов Африки, Азии, Ближнего Востока, СНГ, Ю. Америки. Самый высокий гость - премьер - министр Буркина Фасо.
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