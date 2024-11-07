Путин: мир подошел к опасной черте. Призывы Запада довести Россию до поражения могут обернуться мировой трагедией

Мир подошел к опасной черте — призывы Запада довести Россию до стратегического поражения могут обернуться мировой трагедией, заявил Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай» 7 ноября.

Глава РФ подчеркнул, что человечество погружается «в пучину агрессивной анархии»: от расколов внутри стран и на мировом уровне до утраты традиционных ценностей и «новых форматов тирании».

Владимир Путин подчеркнул, что страны отказываются от базовых принципов демократии. Ее все чаще начинают трактовать как власть не большинства, а меньшинства и противопоставляют традиционную демократию и народовластие «абстрактной свободе». Ради нее политики пренебрегают и выборами, и свободой слова, и неангажированными СМИ.

«Сегодняшний западный либерализм выродился в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе. И сегодня оправдывает и неонацизм, и терроризм, и расизм, и даже массовый геноцид гражданского населения», — заявил Владимир Путин.