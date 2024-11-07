Путин: Нет гарантий того, что не будет применено ядерное оружие

Владимир Путин заявил, что никто не может давать гарантии того, что не будет применено ядерное оружие. Слова президента РФ прозвучали в четверг, 7 ноября, на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».



«Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением. Ведь оружие, способное это делать, существует и постоянно совершенствуется, приобретает новые формы по мере развития технологий. А клуб обладателей такого оружия расширяется. И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано», — подчеркнул президент России.



По словам Путина, в настоящее время мир находится у опасной черты, так как со стороны Запада продолжают звучать заявления о намерении нанести стратегическое поражение России, «обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия». Такие угрозы некоторых политиков глава РФ назвал «запредельным авантюризмом».



«Такая слепая вера в собственную безнаказанность, исключительность может обернуться мировой трагедией», — указал глава РФ.



При этом Владимир Путин отмечает, что Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага и «не ставит вопрос: мы или они».



«Еще раз повторю: „кто не с нами, тот против нас“ — мы же так не говорим никогда», — заключил президент РФ.



Ранее во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин заявил, что следующие два десятилетия будут более сложными, чем предыдущие.