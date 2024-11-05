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Технологии Наноспутники, разработанные петербургской компанией, вышли на орбиту. Ими будут пользоваться студенты

Наноспутники, разработанные петербургской компанией, вышли на орбиту. Ими будут пользоваться студенты

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5 комментариев

Малые космические аппараты, разработанные петербургским производителем беспилотников «Геоскан», выведены на орбиту Земли. Как сообщила пресс-служба компании, запуск пяти наноспутников состоялся ночью 5 ноября с космодрома Восточный.

Устройства созданы на базе платформы «Геоскан 3U» в рамках проекта Space-π при поддержке Фонда содействия инновациям. Они будут использоваться образовательными организациями для обучения и проведения научных исследований, пояснили в «Геоскане».

Спутники запущены на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км на ракете-носителе «Союз-2.1б» Каждый аппарат состоит из трех юнитов размером 100х100х100 мм. Один юнит заполнен служебными системами, остальные два могут использовать заказчики в своих целях и ставить туда любую полезную нагрузку в виде малогабаритных научных приборов массой до 3,6 кг.

Платформа, разработанная «Геосканом», позволяет по команде с Земли быстро поворачивать спутники в любом направлении, а радиоэлектронный модуль, который работает в радиолюбительском X-диапазоне частот, обеспечивает однонаправленный канал связи по линии «космос — Земля» со скоростью передачи данных до 250 Мбит/с.

Стойкие к радиации кремниевые фотоэлектрические преобразователи и камера с разрешением 1600x1200 пикселей позволят получать видео и фото из космоса.

Получать сигналы со спутников можно будет через сеть наземных станций приема спутниковых данных «СОНИКС». «Геоскан» на безвозмездных условиях передал станции в учебные заведения по всей России для обучения основам радиосвязи и работы со спутниковыми данными.

«Геоскан» начал разработку спутниковой платформы в 2021 году. В 2022-м в космос отправился первый частный МКА из Петербурга «Геоскан-Эдельвейс». Он стал одним из самых известных в мире радиолюбительских аппаратов, передающих фотографии Земли из космоса, а также вошел в топ-25 спутников по количеству принятых пакетов данных международной радиолюбительской сетью SatNOGS.

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Комментарии
5
Слава России!
1 час
идеально, видишь суслика, а он есть и десятки миллиардов теперь у нас тоже есть.
Awkward
1 час
Журналисты, вы совсем уже обалдели? Какие "наноспутники" при таких размерах? Вас вообще учили чему-то, хотя бы в школе? Или вы только русский учили, а физику и математику прогуливали?
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