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Власть В Кремле рассказали, что думают о результатах президентских выборов в Молдавии

В Кремле рассказали, что думают о результатах президентских выборов в Молдавии

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17 комментариев

В Кремле заявили, что президентские выборы, состоявшиеся в Молдавии, невозможно считать чистыми. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости в своем telegram-канале.

Журналистам рассказали, что выборы президента Молдавии сопровождались избирательными манипуляциями.

«Несколько сотен тысяч граждан Молдавии, которые проживают в России, были лишены права проголосовать», — добавили в Кремле.

При этом подчеркивается, что Россия никаким образом не вмешивалась в ход выборов в соседнем государстве и не могла этого сделать.

4 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии подвела окончательные итоги второго тура выборов президента. По данным ЦИК, подсчитаны 100 процентов голосов. В результате действующая глава государства Майя Санду одержала победу и набрала 55,33 % голосов. О том, как проходил второй тур президентских выборов в Молдавии, читайте в материале «Фонтанки» «Нарушения, кибератаки и минирование: главное о втором туре президентских выборов в Молдавии».

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Выборы Молдавия Кремль
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Комментарии
18
Слава России!
25 минут
в каждой бочке zатычка
275954159
26 минут
Чужая страна - им то какая разница
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