В Кремле рассказали, что думают о результатах президентских выборов в Молдавии

В Кремле заявили, что президентские выборы, состоявшиеся в Молдавии, невозможно считать чистыми. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости в своем telegram-канале.

«Несколько сотен тысяч граждан Молдавии, которые проживают в России, были лишены права проголосовать», — добавили в Кремле.

При этом подчеркивается, что Россия никаким образом не вмешивалась в ход выборов в соседнем государстве и не могла этого сделать.

4 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии подвела окончательные итоги второго тура выборов президента. По данным ЦИК, подсчитаны 100 процентов голосов. В результате действующая глава государства Майя Санду одержала победу и набрала 55,33 % голосов. О том, как проходил второй тур президентских выборов в Молдавии, читайте в материале «Фонтанки» «Нарушения, кибератаки и минирование: главное о втором туре президентских выборов в Молдавии».