В Молдавии окончательно подсчитали голоса избирателей на выборах президента. Оппозиция против

Центральная избирательная комиссия Молдавии подвела окончательные итоги второго тура выборов президента. Согласно данным, опубликованным 4 ноября, на официальном сайте ЦИК, подсчитаны 100 процентов голосов.

В результате действующая глава государства Майя Санду, по данным ЦИК Молдавии, одержала победу и набрала 55,33% голосов. Ее соперник, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло потерпел поражение с результатом 44,67%.

Социалисты заявили о непризнании результатов выборов

Партия социалистов выступила с официальным заявлением на сайте. «Прошедшие президентские выборы, особенно голосование в Приднестровском регионе и на зарубежных участках, никак нельзя назвать свободным и демократическим волеизъявлением народа», — считают представители оппозиции.

Они отмечают, что основные вопросы касаются того, что на территории Молдавии победу одержал Стояногло. Его результат внутри страны составил 51,19%. Окончательная победа Санду оказалась возможной после подсчета голосов граждан Молдавии, находящихся за пределами страны. При этом, согласно сообщениям, поступившим накануне, проголосовать в ходе второго тура выборов смогли не все желающие. Так, в Москве попросту закончились бюллетени, в результате проголосовать не смогли около 1,5 тысяч граждан республики Молдова.

ЦИК Молдавии оценил выборы как прошедшие без нарушений

В ходе второго тура выборов президента республики не было выявлено серьезных нарушений. Об этом 4 ноября заявила председатель ЦИК Молдавии Анжелика Караман.

«Выборы прошли в свободной обстановке и без серьезных инцидентов. Все же в течение дня мы были проинформированы Генеральным комиссариатом полиции о 225 инцидентах и нарушениях», — заявила она представителям СМИ (цитата по ТАСС).