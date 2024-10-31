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Общество Минобороны РФ сообщило о новой попытке ВСУ прорваться через границу у поселка Новый Путь в Курской области

Минобороны РФ сообщило о новой попытке ВСУ прорваться через границу у поселка Новый Путь в Курской области

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13 комментариев

Вооруженные силы РФ предотвратили очередную попытку ВСУ прорвать границу в районе населенного пункта Новый Путь в Курской области. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, потери Украины составили 10 человек убитыми и ранеными. Кроме того, российские войска отразили четыре украинские контратаки в районе таких населенных пунктов Курской области, как Дарьино, Новоивановка и Плёхово. Украинская сторона потеряла около 30 военнослужащих убитыми и ранеными.

Ранее ВСУ 25 октября пытались прорваться через российскую границу в районе того же поселка Новый Путь. При попытке прорыва украинская армия потеряла 15 военнослужащих и две боевые бронированные машины. Один из бойцов ВСУ сдался в плен.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что две тысячи военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) блокированы в Курской области. По его словам, российская армия активно работает на Курском направлении и уже приступила к ликвидации украинской группировки в регионе.

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Комментарии
13
prosto korsak
1 час
Недаром начальник Генштаба говорил 6 августа что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Вот он, выход!
264703271
26 минут
Страница 980 «Плана», по которому все идет. Но больше похоже, что все идет по…
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