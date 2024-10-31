Минобороны РФ сообщило о новой попытке ВСУ прорваться через границу у поселка Новый Путь в Курской области

Вооруженные силы РФ предотвратили очередную попытку ВСУ прорвать границу в районе населенного пункта Новый Путь в Курской области. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, потери Украины составили 10 человек убитыми и ранеными. Кроме того, российские войска отразили четыре украинские контратаки в районе таких населенных пунктов Курской области, как Дарьино, Новоивановка и Плёхово. Украинская сторона потеряла около 30 военнослужащих убитыми и ранеными.