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Общество Боевые действия Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ прорваться через границу у поселка Новый Путь в Курской области

Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ прорваться через границу у поселка Новый Путь в Курской области

1 860
7 комментариев

Вооруженные силы РФ не дали ВСУ прорваться через российскую границу в районе поселка Новый Путь в Курской области. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ в пятницу, 25 октября.

При попытке прорыва украинская армия потеряла 15 военнослужащих и две боевые бронированные машины. Один из бойцов ВСУ сдался в плен, делится военное ведомство. 

Также Минобороны сообщает, что подразделения группировки войск «Север» отразили пять контратак ВСУ у деревни Александрия, селах Новоивановка и Плехово. 

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что за прошедшую ночь дежурные средства ПВО отразили семь атак БПЛА самолетного типа над территорией нашей страны: три — над акваторией Азовского моря, еще три — над Белгородской областью и одну — над Брянской областью. А над территорией Ростовской области был уничтожен воздушный шар.

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Комментарии
7
Сила в Правде!!
1 час
значит прорвались.
Петя Мойкин
58 минут
Непонятно, в какую сторону прорывались.
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