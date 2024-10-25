Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ прорваться через границу у поселка Новый Путь в Курской области

Вооруженные силы РФ не дали ВСУ прорваться через российскую границу в районе поселка Новый Путь в Курской области. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ в пятницу, 25 октября.

При попытке прорыва украинская армия потеряла 15 военнослужащих и две боевые бронированные машины. Один из бойцов ВСУ сдался в плен, делится военное ведомство.

Также Минобороны сообщает, что подразделения группировки войск «Север» отразили пять контратак ВСУ у деревни Александрия, селах Новоивановка и Плехово.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что за прошедшую ночь дежурные средства ПВО отразили семь атак БПЛА самолетного типа над территорией нашей страны: три — над акваторией Азовского моря, еще три — над Белгородской областью и одну — над Брянской областью. А над территорией Ростовской области был уничтожен воздушный шар.