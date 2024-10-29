«Громадная машина выкачивания денег». Петербургский парламент встал на защиту бизнеса от «Честного знака»

Источник: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»







К началу 2025 года треть небольших продавцов одежды может закрыться или уйти в тень, не справившись с бременем обязательной маркировки в системе «Честный знак», считают участники рынка и просят у властей если не отменить, то хотя бы облегчить условия и объявить мораторий на проверки до отладки программы. Петербургские депутаты выслушали крик души и пообещали добиться справедливости на федеральном уровне.

Проблемы, связанные с внедрением «Честного знака» в легкой промышленности, обсуждались 29 октября на первом заседании рабочей группы по вопросам обязательной маркировки товаров комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству в Законодательном собрании.

Поводом для встречи стал очередной этап маркировки. Так, с 1 ноября ретейлерам запрещено продавать одежду без метки «Честный знак» — даже ту, что была закуплена до того, как ее нанесение стало обязательным. Подготовка к этому шла давно, но если крупный бизнес сравнительно легко справился с задачей, то для микропредприятий это оказалось серьезным вызовом, сказала председатель рабочей группы депутат Наталия Астахова.

Обязательная маркировка товаров стартовала в 2019 году. Идеей было снабдить продукцию специальными метками, которые позволят проследить весь путь продукта и таким образом победить нелегальный оборот. Оператором системы стал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — совместный проект USM Алишера Усманова, ГК «Ростех» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого.

Что не так с «Честным знаком»

Маркировка товарных остатков, которой в последние месяцы занимались предприниматели, оказалась невероятно сложным технически и затратным мероприятием, для многих, особенно пожилых представителей малого бизнеса, и вовсе неподъемным, рассказала председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Тихонова-Гришина.

Минимальные вложения она оценила в 45-50 тысяч рублей — и это только на старте. Так, 1300-2500 рублей придется потратить на создание УЦП в налоговой на специальном носителе, еще 2500-5000 рублей — на покупку сканера штрихкодов с последующей настройкой. В 6700-10 000 обойдется приобретение и установка дополнительных программ на кассу, причем оплата программ ежегодная и каждый год растет в цене. От 18 000 рублей будет стоить термотрафаретный принтер для печати меток: обычный вдвое дешевле, но занимает слишком много места, а этикетки, напечатанные на термопринтере, уже через пару месяцев выгорают и становятся нечитаемыми. Наконец, 26 000 рублей потребуются для регистрации в «Честном знаке» (тут были учтены затраты на покупку компьютера, который, по словам Янины Гришиной, есть не у всех).

Но и это далеко не все издержки. По словам индивидуального предпринимателя Ирины Валериановой, одна из главных проблем — это трудовые затраты. У среднего предпринимателя, имеющего 1-7 магазинов, может накопиться от 5 000 до 45 000 единиц товара в остатках. Причем каждая вещь может быть в разных цветах и размерах, на каждую такую позицию нужно заводить карточку, которую приходится заполнять вручную от 15 до 30 минут. Итого маркировка всех запасов может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Такие условия породили волну мошенничества. «Появились компании, которые обещали заполнять карточки, взяли деньги и растворились», — рассказала Ирина Валерианова.

Кроме того, для того чтобы связать программу «Честного знака» с системой учета, нужно отдельное ПО, которое стоит от 6 до 100 000 тысяч за год. За каждое обновление требуется дополнительная оплата и услуги специалиста по ИТ. За исправление некоторых технических ошибок (например, если система «Честного знака» не видит ID предпринимателя) нужно доплатить ее оператору. «Ощущение, что это громадная машина выкачивания денег», — резюмировала предприниматель.

Инструкции по настройке системы маркировки написаны техническим языком, мало понятным обычному пользователю ПК. Поэтому те предприниматели, кто смог разобраться, делают подсказки для своих коллег, рассказала Ирина Валерианова. Настроить «Честный знак» самостоятельно, без привлечения ИТ-специалистов невозможно, согласился директор сети «Бизнес Стиль» Алексей Зажигин. Попытка сэкономить и здесь может выйти боком: предоставляя доступ к компьютеру айтишнику с сайта бесплатных объявлений, велик риск наткнуться на мошенника.

«Условия невозможно выполнить без знания ИТ-технологии, причем за все ошибки по вине „Честного знака“ административную и уголовную ответственность несет предприниматель», — добавляет Янина Гришина.

Технические ошибки не только тормозят работу, но и являются индикатором риска для Роспотребнадзора и могут стать основанием для проверки, отметила Ирина Валерианова. По ее мнению, если не ввести мораторий на проверки — хотя бы до момента отладки ПО, — к Новому году 30 % мелких продавцов одежды может уйти с рынка, чтобы не рисковать.

Согласно п. 2 ст. 15.12 КоАП РФ, за отсутствие маркировки для компаний предусмотрены штрафы от 50 000 до 300 000 рублей с конфискацией продукции. Если стоимость немаркированных товаров составляет 1,5 млн рублей, то может наступить уголовная ответственность: штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до пяти лет. При этом недобросовестные предприниматели, которые даже не ставят онлайн-кассы, продолжают работать, оставаясь невидимыми для проверяющих органов, добавила Ирина Валерианова.

Директор производителя одежды «Леди Шарм» Ирина Миронова рассказала, что ее предприятие понесло «многомиллионные» расходы на внедрение «Честного знака». Лайт-версия, которую оператор системы рекомендует малому бизнесу, компании не подошла, так как не встраивалась в учетную систему. В каждый отдел пришлось нанять дополнительных сотрудников для нанесения меток. Если возникнет хоть малейшая задержка с получением кода, производитель не сможет вовремя отдать товар в магазины и ему предъявят неустойку, отметила она. При этом «Леди Шарм» потеряла 20 % оптовых покупателей, которые не захотели работать с «Честным знаком» и, вероятно, ушли в серую зону.

Есть и технические сложности: например, если покупатель вернул товар и ретейлер снова ввел его в оборот, система часто выдает ошибку, и предприятию приходится объясняться с Роспотребнадзором. Кроме того, обязанность покупателя сохранять метку «Честный знак» при возврате товара законодательно не закреплена, и если она была утрачена, продавцу иногда приходится тратить полдня, чтобы найти нужный код и вернуть товар в оборот, рассказала предприниматель.

«Просим отменить или хотя бы не расширять [список товаров, подлежащих маркировке]», — заключила Ирина Миронова. Также, по ее мнению, было бы справедливо компенсировать бизнесу понесенные затраты. «Пять человек занимаются только „Честным знаком“ за мою зарплату. Если государство обеляет рынок, то почему за наш счет?» — негодует предприниматель.

Есть ли польза от «Честного знака»

Основная цель маркировки — «существенно снизить количество контрафакта и некачественных аналогов», указывает на своем сайте оператор системы «Центр развития перспективных технологий». Наталия Астахова поинтересовалась у участников встречи, если ли реальная польза от «Честного знака». «Есть ли достоверные исследования позитивного влияния маркировки на качество представленных на петербургском рынке товаров?» — спросила она.

Желающих выступить «адвокатом дьявола» не нашлось. «Задумка — ликвидация серого и черного рынка — свои плоды имеет», — сообщил Даниил Кузьмин, начальник управления развития промышленных предприятий и ОПК комитета по промышленной политике. Но дальше мысль развивать не стал, сославшись на то, что «сложно делать выводы, не выслушав вторую сторону». «Надо сделать запросы», — сказал он.

Замглавы петербургского Роспотребнадзора Елена Смирнова затруднилась оценить, как именно «Честный знак» собирается оценивать качество товаров, однако согласилась, что ведомство получает сигналы из системы. Но при срабатывании индикаторов риска сначала выдается предостережение, и лишь при повторном срабатывании могут начаться проверочные мероприятия, подчеркнула она.

Налоговики также не решились говорить в защиту «Честного знака». «Мы проверяем контрольно-кассовую технику, и нас интересует только, чтобы бились чеки», — отметил замначальника отдела оперативного контроля УФНС по Петербургу Игорь Муромцев.

Ранее оператор «Честного знака» неоднократно публиковал отчеты о том, на сколько процентов снизилась доля контрафакта благодаря маркировке. Однако, по словам Ирины Егоровой, на вопрос, по какой методике сделан расчет, бизнес ответ не получил. К слову, недавно «Фонтанка» задавала тот же вопрос ЦРПТ, и тоже пришлось довольствоваться молчанием.

Что делать?

Крик отчаяния бизнеса был услышан. «То, что делает „Честный знак“, — это безобразие и катастрофа. Кто это придумал, не буду говорить вслух. Но мы обязаны реагировать, систему надо оптимизировать и упрощать раз в десять», — заявил уполномоченный по правам предпринимателей в Петербурге Валерий Калугин. По его словам, заявленный функционал и цели маркировки пока не достигнуты, но у малого бизнеса возникли вполне реальные проблемы, на которые наложилось еще повышение ключевой ставки и налоговая реформа.

«Честный знак» является монополистом, аккумулирует прибыль за счет потребителя маркированных товаров», — заявила Наталия Астахова. По ее словам, затраты на маркировку неизбежно будут включены в конечную стоимость продукции, и петербуржцы вместо того, чтобы покупать новое, будут вынуждены «штопать носки, как бабушки и дедушки».

На внесение предложений бизнесу дали неделю, после чего депутаты и омбудсмен пообещали проработать их с юристами и решить, как лучше выходить с инициативой смягчения условий маркировки на федеральный уровень.