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Город Главой КГИОП назначен Михайлов, главой комитета по туризму — Панкевич

Главой КГИОП назначен Михайлов, главой комитета по туризму — Панкевич

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3 комментария

Председателем комитета по охране памятников (КГИОП) назначен Алексей Михайлов, главой комитета по развитию туризма — Евгений Панкевич. Об этом во время совещания 28 октября сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Оба чиновника приступят к своим обязанностям с 29 октября.

Алексей Михайлов после перехода бывшего руководителя КГИОП Сергея Макарова на пост главы комитета имущественных отношений возглавил комитет по охране памятников с приставкой «врио». Михайлов — кандидат архитектуры, член российского национального комитета ИКОМОС и работает в комитете уже больше 20 лет.

Евгений Панкевич перешел на работу в комитет по развитию туризма на пост первого замглавы и врио руководителя в мае 2024 года с должности главы Пискаревского мемориального кладбища.

На должность председателя комитета Панкевич назначен уже во второй раз — он работал на ней в 2018–2020 годах.

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Комментарии
3
Антишерсть
42 минуты
Ну хоть эти то взятки брать не будут? Оправдают наконец доверие бакинского лидера?
Правнук Комиссара
1 час
Вот теперь точно все нормально будет.
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