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Происшествия «Те, кто сзади сидел на своих местах, были в крови». Пострадавший в автобусе на Невском рассказал, как всё было

«Те, кто сзади сидел на своих местах, были в крови». Пострадавший в автобусе на Невском рассказал, как всё было

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17 комментариев

Один из пострадавших пассажиров автобуса, попавшего в ДТП на площади Восстания, на своих ногах ушёл с места аварии и уже позже обратился в травмпункт. У него диагностировали ушиб грудного отдела позвоночника и в удовлетворительном состоянии отпустили домой лечиться. Своей историей 26-летний мужчина поделился с «Фонтанкой».

«В нашей части автобуса все вылетели со своих мест, стекла были разбиты, те, кто прямо сзади сидел на своих местах, были в крови, у них сотрясения, я думаю. После столкновения мы оставались на местах, помогали друг другу встать и оценить ситуацию. Скорая быстро подъехала и начала помогать тем, кому совсем плохо. В автобусе было, кажется, два ребенка. Водителя толком не видел, потом он возился с бумагами и с ДПС», — рассказывает пассажир.

После ДТП он пошел на остановку, а после сходил в травму, чтобы убедиться, что все в порядке. «Не госпитализировали, ничего серьезного. Ушибы только, спина болит», — добавил собеседник.

Напомним, 27 октября около 9 часов лазурный МАЗ повернул с Невского на Лиговский проспект на красный сигнал светофора и столкнулся с белым автобусом «Волгабас» и двумя машинами (видео). Удар пришелся как раз на заднюю часть салона, где находились люди. Десять пассажиров автобуса обратились за помощью, двоим женщинам 57 и 50 лет потребовалась госпитализация, им причинен тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, водитель МАЗа задержан. В офисе перевозчика — СПб ГУП «Пассажиравтотранс» — прошли обыски.


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Комментарии
18
dch
2 часа
всегда интересна фраза - в офисе прошли обыски. а что там искали?
Леошид Турист
2 часа
» на своих ногах ушёл с места аварии и уже позже обратился в травмпункт обратился небось чтобы потом выплаты потребовать
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