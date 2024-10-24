Южная Корея может рассмотреть поставку оружия Украине в зависимости от ситуации вокруг КНДР

Южная Корея не будет «сидеть сложа руки», если Северная Корея отправит свои войска в Россию. Об этом 24 октября заявил президент республики Юн Сок Ёль после переговоров с польским лидером Анджеем Дудой, пишет агентство Yonhap.
Реакция Южной Кореи, со слов Юн Сок Ёля, последует в зависимости от степени военного сотрудничества между Россией и КНДР. Если Северная Корея отправит свой спецназ для участия в украинском конфликте, Южная Корея будет «шаг за шагом» оказывать поддержку Украине.
«Мы придерживаемся принципа отказа от прямых поставок летального оружия, но мы можем пересмотреть этот вопрос более гибко в зависимости от военной активности Северной Кореи», — заявил Юн Сок Ёль.
В среду южнокорейское разведывательное агентство и Белый дом заявили, что КНДР отправила около 3 тысяч военных в восточные регионы России для обучения с возможной последующей отправкой в зону боевых действий на Украине. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщал о наличии доказательств отправки северокорейских войск в РФ. Еще 20 октября он утверждал, что доказательств этого нет.
Представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке своих военных в Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту информацию «вбросами и шумихой». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слухи, напомнил, что Россия и Северная Корея являются партнерами во многих областях, в том числе и в сфере безопасности.
В четверг Госдума РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Соглашение было заключено в июне этого года во время визита Владимира Путина в Северную Корею.
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