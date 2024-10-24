Южная Корея может рассмотреть поставку оружия Украине в зависимости от ситуации вокруг КНДР

Южная Корея не будет «сидеть сложа руки», если Северная Корея отправит свои войска в Россию. Об этом 24 октября заявил президент республики Юн Сок Ёль после переговоров с польским лидером Анджеем Дудой, пишет агентство Yonhap .

Реакция Южной Кореи, со слов Юн Сок Ёля, последует в зависимости от степени военного сотрудничества между Россией и КНДР. Если Северная Корея отправит свой спецназ для участия в украинском конфликте, Южная Корея будет «шаг за шагом» оказывать поддержку Украине.

«Мы придерживаемся принципа отказа от прямых поставок летального оружия, но мы можем пересмотреть этот вопрос более гибко в зависимости от военной активности Северной Кореи», — заявил Юн Сок Ёль.

В среду южнокорейское разведывательное агентство и Белый дом заявили, что КНДР отправила около 3 тысяч военных в восточные регионы России для обучения с возможной последующей отправкой в зону боевых действий на Украине. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщал о наличии доказательств отправки северокорейских войск в РФ. Еще 20 октября он утверждал, что доказательств этого нет.