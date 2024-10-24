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Общество Роскомнадзор заблокировал в России 197 VPN-сервисов

Роскомнадзор заблокировал в России 197 VPN-сервисов

2 312
12 комментариев

Почти две сотни VPN-сервисов заблокировали в России на сегодняшний день. Об этом на форуме «Спектр» 24 октября заявил директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев.

По его словам, Центр отдельно работает с VPN-сервисами, которые как средства обхода блокировок нарушают законы РФ. «В настоящий момент 197 VPN-сервисов у нас заблокировано», — цитирует Хуторцевв ТАСС.

Форум «Спектр», посвященный регулированию в сфере инфокоммуникационных технологий, проходит в Сочи с 23 по 24 октября. На предыдущем форуме в 2023 году глава Центра сообщал о блокировке в России 167 VPN-сервисов, отмечает «Интерфакс».

Накануне глава Роскомнадзора Андрей Липов в кулуарах форума заявил журналистам, что РКН отмечает падение трафика YouTube из-за деградации серверов Google в России. При этом, по его словам, у мобильных операторов трафик остается прежним, потому что рядом с их узлами, видимо, были установлены «более мощные сервера».

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Комментарии
12
DMaster
54 минуты
> потому что рядом с их узлами, видимо, были установлены «более мощные сервера» "Видимо"? РКН не знает, какое оборудование установлено у операторов, имея прямой доступ к их сетям (СОРМ)?
Отец Родной
1 час
Он это через VPN делал, который 14 ярдов обошёлся налогоплательщикам?
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