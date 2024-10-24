Роскомнадзор заблокировал в России 197 VPN-сервисов

Почти две сотни VPN-сервисов заблокировали в России на сегодняшний день. Об этом на форуме «Спектр» 24 октября заявил директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев.

По его словам, Центр отдельно работает с VPN-сервисами, которые как средства обхода блокировок нарушают законы РФ. «В настоящий момент 197 VPN-сервисов у нас заблокировано», — цитирует Хуторцевв ТАСС .

Форум «Спектр», посвященный регулированию в сфере инфокоммуникационных технологий, проходит в Сочи с 23 по 24 октября. На предыдущем форуме в 2023 году глава Центра сообщал о блокировке в России 167 VPN-сервисов, отмечает «Интерфакс» .

Накануне глава Роскомнадзора Андрей Липов в кулуарах форума заявил журналистам, что РКН отмечает падение трафика YouTube из-за деградации серверов Google в России. При этом, по его словам, у мобильных операторов трафик остается прежним, потому что рядом с их узлами, видимо, были установлены «более мощные сервера».