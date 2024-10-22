Путин поделился впечатлениями от большого числа туристов из Китая «прямо в сердце России»

Президент России Владимир Путин отметил большое количество китайских туристов, посещающих Москву и Кремль. Своими впечатлениями он поделился на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани.

«Я вот вчера только по Кремлю передвигался, — сообщил глава государства и продолжил с улыбкой: — Наблюдаю, как и обычно в последние месяцы и годы, большое количество китайских туристов прямо в сердце России — в Москве, в Кремле».

В августе текущего года стало известно, что Россия и Китай смягчат правила групповых безвизовых поездок между странами.