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Власть Путин поделился впечатлениями от большого числа туристов из Китая «прямо в сердце России»

Путин поделился впечатлениями от большого числа туристов из Китая «прямо в сердце России»

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7 комментариев

Президент России Владимир Путин отметил большое количество китайских туристов, посещающих Москву и Кремль. Своими впечатлениями он поделился на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани.

«Я вот вчера только по Кремлю передвигался, — сообщил глава государства и продолжил с улыбкой: — Наблюдаю, как и обычно в последние месяцы и годы, большое количество китайских туристов прямо в сердце России — в Москве, в Кремле».

В августе текущего года стало известно, что Россия и Китай смягчат правила групповых безвизовых поездок между странами.

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Комментарии
7
260786601
1 час
Знакомятся со своими будущими владениями. Виват путину!
Mies
1 час
Ну что еще, приятненькое сказать хозяину.
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