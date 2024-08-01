Россия и Китай смягчат правила групповых безвизовых поездок между странами

Правила безвизовых поездок для организованных туристических групп между Россией и Китаем планируют смягчить. Будут скорректированы ограничения на количество человек в группе и время пребывания в стране. Об этом 1 августа сообщает Минэкономразвития РФ.
Минимальный состав туристической группы предлагается уменьшить с пяти до трех человек. А сроки пребывания группы на территории принимающей страны, напротив, хотят увеличить с 15 до 21 дня. Соответствующие изменения договорились внести в Соглашение о безвизовых групповых поездках на подкомиссии по сотрудничеству в сфере туризма Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.
Новые правила могут вступить в силу до конца 2024 года. Они призваны увеличить объем турпотока в обе страны. По словам замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова, с 1 августа 2023 года, когда механизм безвизовых групповых поездок возобновил работы после ковидного перерыва, такими турами воспользовались почти 580 тысяч российских и китайских туристов. Из них 240 тысяч человек — это граждане Китая, посетившие Россию.