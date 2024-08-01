    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    750мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd86.11eur93.51

    Россия и Китай смягчат правила групповых безвизовых поездок между странами

    935
    1 комментарий

    Правила безвизовых поездок для организованных туристических групп между Россией и Китаем планируют смягчить. Будут скорректированы ограничения на количество человек в группе и время пребывания в стране. Об этом 1 августа сообщает Минэкономразвития РФ.

    Минимальный состав туристической группы предлагается уменьшить с пяти до трех человек. А сроки пребывания группы на территории принимающей страны, напротив, хотят увеличить с 15 до 21 дня. Соответствующие изменения договорились внести в Соглашение о безвизовых групповых поездках на подкомиссии по сотрудничеству в сфере туризма Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

    Новые правила могут вступить в силу до конца 2024 года. Они призваны увеличить объем турпотока в обе страны. По словам замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова, с 1 августа 2023 года, когда механизм безвизовых групповых поездок возобновил работы после ковидного перерыва, такими турами воспользовались почти 580 тысяч российских и китайских туристов. Из них 240 тысяч человек — это граждане Китая, посетившие Россию.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РоссияКитайБезвизовые поездки
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close