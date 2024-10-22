Губернатор Приморья: государство «слишком увлеклось», давая жилье детям-сиротам. Надо помогать семьям участников СВО

Российские власти должны усилить поддержку детей из семей участников СВО, погибших или получивших инвалидность первой группы в ходе боевых действий, и выровнять тем самым возникший «перекос» соцподдержки в сторону асоциальных семей. Такое заявление сделал 22 октября губернатор Приморского края Олег Кожемяко на форуме «Семья на первом месте», где также присутствовала детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

«У нас идет некоторый перекос — мы все увлеклись асоциальными семьями: и лишением прав, и предоставлением жилья детям-сиротам», — заявил Кожемяко. По его мнению, «в первую очередь сейчас нужно заботиться о семьях участников СВО», потому что детям участников СВО не выделяются финансовые средства из федерального бюджета на жилье.

«Люди отдали жизнь за Родину, эти люди достойны того, чтобы их дети были благополучны», — продолжил губернатор. По его мнению, сейчас в России сформировался «другой подход — чем хуже социально семья, тем лучше будет ребенку».

«Да, есть военная ипотека, — уточнил Кожемяко, — но мы говорим о детях, нам нужно, чтобы ребенок понимал: да, отец совершил подвиг, погиб, но благодаря его подвигу у меня есть квартира, я живу. Это делает детей патриотически настроенными».

Слова главы Приморья приводит пресс-служба правительства Приморского края.