В грузовике-перевертыше на «Скандинавии» погиб гость из Чечни

Погибший на трассе «Скандинавия» водитель был аккуратным, как и водитель фуры с Московского шоссе. И оба не петербуржцы. Подробности стали известны «Фонтанке» 22 октября.
Три смертельных ДТП с грузовиками произошло в Петербурге и области за один день, причем на Московском шоссе и на «Скандинавии» — похожие, с опрокидыванием. Водитель грузовика «Шакман», погибший в Ленинградской области, по данным «Фонтанки», приехал из Грозного, он был жителем Чечни. В этом году его ни разу не привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Машина принадлежит частной компании, расположенной в Грозном.
Погибший на Московском шоссе водитель фуры, напомним, был жителем Тихвина.
Третье смертельное ДТП случилось в то же время, что и на «Скандинавии» (в 15:30), на 139-м километре трассы «Сортавала». Как стало известно «Фонтанке», 63-летний житель Приозерска на самосвале Scania не справился с управлением и съехал в левый кювет. От полученных травм мужчина погиб на месте. Ранее сообщали, что он мог умереть от остановки сердца. Грузовик принадлежит петербургской автотранспортной компании, где погибший работал водителем. За последний год мужчина восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД — за превышение скорости и непристегнутый ремень.
Всего за минувшие сутки зафиксировали 289 ДТП в Петербурге и 62 — в Ленобласти, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции. Серьезных из них было по четыре случая на регион. На петербургских дорогах пострадали трое, в том числе ребенок, и погиб один человек. В Ленобласти — двое раненых и двое погибших. Детей среди них нет.
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