Падение фуры на Московском шоссе попало на видео. Тело — в десятках метров от сгоревшей кабины









Камера видеонаблюдения зафиксировала ДТП с фурой на Московском шоссе 21 октября. Видео публикует телеграм-канал «Мегаполис». Запись не лучшего качества, но видно, как фуру заносит (предположительно, от удара об отбойник), она начинает заваливаться и падает.

ДТП, напомним, произошло около 9:55 на путепроводе над Витебским проспектом (689-й километр шоссе). Начался пожар. Горели и тягач, и полуприцеп, часть груза упала вниз.

Падение тягача вниз, на железнодорожные пути, на камеру не попало. Видимо, это произошло не сразу: сначала пользователи «Яндекса» рассказывали, что «кабина с моста висит», а потом появились кадры с лежащим у путей обгорелым тягачом. Водителя, как видно на фотографиях прокуратуры, откинуло на десятки метров от кабины. Он погиб, его личность выясняется.

Источник: прокуратура Петербурга







Пробка, по данным «Яндекса» на 13 часов, сохраняется на съездах на Московское шоссе с КАД и Витебского проспекта. По информации Госавтоинспекции, с 11:30 в районе ДТП в сторону области открыто движение в один ряд. «Организатор перевозок» предупредил, что автобусы № 179, 192, 196, 197, 388 следуют с задержками от 30 минут. На движение поездов ЧП не повлияло.







