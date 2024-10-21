Падение фуры на Московском шоссе попало на видео. Тело — в десятках метров от сгоревшей кабины

Камера видеонаблюдения зафиксировала ДТП с фурой на Московском шоссе 21 октября. Видео публикует телеграм-канал «Мегаполис». Запись не лучшего качества, но видно, как фуру заносит (предположительно, от удара об отбойник), она начинает заваливаться и падает.
ДТП, напомним, произошло около 9:55 на путепроводе над Витебским проспектом (689-й километр шоссе). Начался пожар. Горели и тягач, и полуприцеп, часть груза упала вниз.
Падение тягача вниз, на железнодорожные пути, на камеру не попало. Видимо, это произошло не сразу: сначала пользователи «Яндекса» рассказывали, что «кабина с моста висит», а потом появились кадры с лежащим у путей обгорелым тягачом. Водителя, как видно на фотографиях прокуратуры, откинуло на десятки метров от кабины. Он погиб, его личность выясняется.
Пробка, по данным «Яндекса» на 13 часов, сохраняется на съездах на Московское шоссе с КАД и Витебского проспекта. По информации Госавтоинспекции, с 11:30 в районе ДТП в сторону области открыто движение в один ряд. «Организатор перевозок» предупредил, что автобусы № 179, 192, 196, 197, 388 следуют с задержками от 30 минут. На движение поездов ЧП не повлияло.
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