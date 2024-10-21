Огненное ДТП с фурой в Шушарах не затормозило поезда, но теснит водителей. Автобусы опаздывают более чем на полчаса

Кабина фуры, упавшая на рельсы в Пушкинском районе Петербурга, не остановила поезда на Витебском направлении Октябрьской железной дороги. Автомобилистам и общественному транспорту приходится сложнее.

Источник: прокуратура Петербурга







Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД, кабина рухнула с виадука на Московском шоссе на контактную сеть железной дороги. Сотрудники Октябрьской железной дороги устраняют повреждения. При этом сбоев в движении пассажирских поездов на Витебском направлении нет.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, пожар, вспыхнувший после аварии, полностью потушен.

Московское шоссе по-прежнему сковано пробкой. По данным «Организатора перевозок», автобусы № 179, 192, 196, 197, 388 следуют с задержками от 30 минут.

В Госавтоинспекции уточнили, что с 11:30 в районе ДТП открыто движение в один ряд в сторону области. Водителей просят объезжать участок, если это возможно.

Авария произошла на 689-м километре шоссе, на путепроводе над Витебским проспектом, около десяти часов утра. По предварительной информации, тягач с полуприцепом врезался в силовое ограждение. Кабина упала на пути, полуприцеп остался на путепроводе и вспыхнул. Водитель погиб.

Огонь охватил десять квадратных метров. Силами трёх расчётов пожар потушили незадолго до полудня.