Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

3 м/c,

южн.

 763мм 57%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86
Сколько лет копить на квартиру
Нет картошки, пусть едят батат
Промышленный Петербург
Подготовка к концу света
Такая золотая осень
Ключевая ставка вырастет?
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Огненное ДТП с фурой в Шушарах не затормозило поезда, но теснит водителей. Автобусы опаздывают более чем на полчаса

Огненное ДТП с фурой в Шушарах не затормозило поезда, но теснит водителей. Автобусы опаздывают более чем на полчаса

5 770
1 комментарий

Кабина фуры, упавшая на рельсы в Пушкинском районе Петербурга, не остановила поезда на Витебском направлении Октябрьской железной дороги. Автомобилистам и общественному транспорту приходится сложнее.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД, кабина рухнула с виадука на Московском шоссе на контактную сеть железной дороги. Сотрудники Октябрьской железной дороги устраняют повреждения. При этом сбоев в движении пассажирских поездов на Витебском направлении нет.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, пожар, вспыхнувший после аварии, полностью потушен.

Московское шоссе по-прежнему сковано пробкой. По данным «Организатора перевозок», автобусы № 179, 192, 196, 197, 388 следуют с задержками от 30 минут.

В Госавтоинспекции уточнили, что с 11:30 в районе ДТП открыто движение в один ряд в сторону области. Водителей просят объезжать участок, если это возможно.

Авария произошла на 689-м километре шоссе, на путепроводе над Витебским проспектом, около десяти часов утра. По предварительной информации, тягач с полуприцепом врезался в силовое ограждение. Кабина упала на пути, полуприцеп остался на путепроводе и вспыхнул. Водитель погиб.

Огонь охватил десять квадратных метров. Силами трёх расчётов пожар потушили незадолго до полудня.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
ДТП ДТП с грузовиком ДТП с пожаром
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Леошид Турист
3 часа
Нет в Питере виадуков
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
ТОП 5
Новости компаний
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
Не только ПВЗ и булочные: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках
19 октября, 18:00
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40