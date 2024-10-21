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Происшествия Фото и видео ДТП с разорванной фурой на Московском шоссе. МЧС рассказывает, как тушили пожар

Фото и видео ДТП с разорванной фурой на Московском шоссе. МЧС рассказывает, как тушили пожар

11 924
2 комментария

Полиция и прокуратура показывают страшные кадры с места аварии на Московском шоссе. Тягач упал на пути, а наверху, на путепроводе остался полуприцеп и заполыхал. Вниз свалилась и часть груза.

По данным МЧС, 21 октября в 9:55 поступил вызов на Московское шоссе, 14А, что на территории поселка Шушары. Загорелся грузовик, огонь охватил 10 квадратных метров. Три пожарных расчёта (15 человек личного состава МЧС) локализовали его в 10:51.

+2

Обстоятельства аварии «Фонтанка» уже рассказывала со ссылкой на полицию. На 689-м километре шоссе, на путепроводе над Витебским проспектом, неустановленный водитель тягача с полуприцепом врезался в силовое ограждение слева. Водителя выбросило из кабины, он погиб. А тягач упал на идущие под путепроводом железнодорожные пути.

Все обстоятельства аварии устанавливает полиция, проверку контролирует прокуратура Пушкинского района. Личность погибшего мужчины устанавливается.

Пробка на месте аварии в сторону области сохраняется. Она небольшая, поскольку у транспорта есть возможность уйти на КАД, но плотная.

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Комментарии
2
ИванбезМарьи
2 часа
Копия трагедии в 70 годах. Кто помнит, один в один.
Леошид Турист
3 часа
Незаменимый специалист?
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