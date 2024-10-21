«Жесть, кабина с моста висит». На Московском шоссе опрокинулась и загорелась фура

Движение по Московскому шоссе около КАД утром 21 октября затрудняет ДТП с пожаром. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях и в «Яндекс.Картах».
Сразу после КАД в направлении области опрокинулась и загорелась фура, движение перекрыто полностью, пишет телеграм-канал «Мегаполис». «Жесть, конечно, кабина с моста висит», — рассказывают пользователи «Яндекса». Растёт пробка.
Информация о ДТП уточняется.
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