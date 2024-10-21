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Происшествия Водителя выкинуло из фуры на Московском шоссе, кабина оторвалась и упала на рельсы

Водителя выкинуло из фуры на Московском шоссе, кабина оторвалась и упала на рельсы

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3 комментария

Водитель перевернувшейся фуры, перегородившей движение на Московском шоссе утром 21 октября, в момент ДТП вылетел из кабины. От полученных травм он скончался на месте. Подробности аварии, собирающей пробки около КАД, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Авария случилась около 10:30 на участке Московского шоссе, проходящего над Витебским проспектом. Судя по фотографии в канале «Мегаполис», кабина фуры упала на железнодорожные пути.

По предварительным данным, тягач с полуприцепом врезался в дорожное ограждение слева и опрокинулся. В этот момент мужчину выкинуло из кабины, спасти его не удалось. Машина задымилась — «Фонтанка» показывала видео. На месте продолжают работать сотрудники МЧС. Пробки из-за аварии растут и уплотняются.

На севере Петербурга из-за другого перевёртыша, как уже писала «Фонтанка», растет пробка на платном ЗСД.

В целом в Петербурге загруженность дорог небольшая — «зелёные» 3 балла по шкале «Яндекса».

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Комментарии
3
Mr.Long
41 минута
В таких ситуациях участок М-11 должен становиться бесплатным на законодательном уровне.
-4*
39 минут
Профи обгадился....
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