Водителя выкинуло из фуры на Московском шоссе, кабина оторвалась и упала на рельсы

Водитель перевернувшейся фуры, перегородившей движение на Московском шоссе утром 21 октября, в момент ДТП вылетел из кабины. От полученных травм он скончался на месте. Подробности аварии, собирающей пробки около КАД, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Авария случилась около 10:30 на участке Московского шоссе, проходящего над Витебским проспектом. Судя по фотографии в канале «Мегаполис», кабина фуры упала на железнодорожные пути.

По предварительным данным, тягач с полуприцепом врезался в дорожное ограждение слева и опрокинулся. В этот момент мужчину выкинуло из кабины, спасти его не удалось. Машина задымилась — «Фонтанка» показывала видео. На месте продолжают работать сотрудники МЧС. Пробки из-за аварии растут и уплотняются.