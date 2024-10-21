Многокилометровая пробка встала на севере ЗСД. На видео — перевёртыш

На платной трассе ЗСД в Приморском районе Петербурга образовалась крупная пробка из-за аварии утром 21 октября.
В 8:22 в приложении ЗСД появилась информация об аварийном транспорте, затрудняющем движение, на участке между КАД (на севере) перед съездом на Приморский проспект. Видео с опрокинувшейся на крышу легковушкой публикует телеграм-канал «Мегаполис».
К 10:30 пробка на ЗСД достигла, по данным «Яндекс.Карт», 5,2 километра.
Напомним, на юге города растут пробки из-за ДТП с фурой на Московском шоссе.
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