Многокилометровая пробка встала на севере ЗСД. На видео — перевёртыш

На платной трассе ЗСД в Приморском районе Петербурга образовалась крупная пробка из-за аварии утром 21 октября.

В 8:22 в приложении ЗСД появилась информация об аварийном транспорте, затрудняющем движение, на участке между КАД (на севере) перед съездом на Приморский проспект. Видео с опрокинувшейся на крышу легковушкой публикует телеграм-канал «Мегаполис».

К 10:30 пробка на ЗСД достигла, по данным «Яндекс.Карт», 5,2 километра.

Источник: «Яндекс.Карты»







Напомним, на юге города растут пробки из-за ДТП с фурой на Московском шоссе.