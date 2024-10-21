Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

ясная погода, без осадков

ощущается как +4

2 м/c,

южн.

 767мм 74%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86
Нет картошки, пусть едят батат
Подготовка к концу света
Промышленный Петербург
Такая золотая осень
Ключевая ставка вырастет?
Спасти рядовое статусом памятника
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Многокилометровая пробка встала на севере ЗСД. На видео — перевёртыш

Многокилометровая пробка встала на севере ЗСД. На видео — перевёртыш

4 536
8 комментариев

На платной трассе ЗСД в Приморском районе Петербурга образовалась крупная пробка из-за аварии утром 21 октября.

В 8:22 в приложении ЗСД появилась информация об аварийном транспорте, затрудняющем движение, на участке между КАД (на севере) перед съездом на Приморский проспект. Видео с опрокинувшейся на крышу легковушкой публикует телеграм-канал «Мегаполис».

К 10:30 пробка на ЗСД достигла, по данным «Яндекс.Карт», 5,2 километра.

Напомним, на юге города растут пробки из-за ДТП с фурой на Московском шоссе.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
ДТП ДТП в Петербурге ДТП на ЗСД
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
282525311
48 минут
Что характерно - едут до последнего по рядам, по которым впереди нет движения. Мы ведь спешим больше других, перестроимся перед препятствием
280206998
50 минут
Легковушка, многоэтажка, перевёртыш, многотонник когда вы уже перестанете коверкать русский язык?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
Не только ПВЗ и булочные: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках
19 октября, 18:00
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08