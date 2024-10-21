Регистратор снял падение фуры на Московском шоссе. Водитель пытался уйти от столкновения

Водитель ехал по Московскому шоссе за самосвалом и, предположительно, пошёл на обгон. Большегруз начал перестраиваться из среднего ряда в правый, где стоял ещё один грузовик. Попытка избежать столкновения закончилась трагически. Фура врезалась в отбойник около десяти часов утра и опрокинулась так, что кабина свесилась с эстакады. Через некоторое время она рухнула на железнодорожные пути. Судя по видео, в это время кабина уже горела.