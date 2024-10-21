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Происшествия Регистратор снял падение фуры на Московском шоссе. Водитель пытался уйти от столкновения

Регистратор снял падение фуры на Московском шоссе. Водитель пытался уйти от столкновения

4 977
14 комментариев

Манёвр водителя фуры, после которого машину разорвало на части в Пушкинском районе 21 октября, попал на видео. Кадры публикует группа «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Водитель ехал по Московскому шоссе за самосвалом и, предположительно, пошёл на обгон. Большегруз начал перестраиваться из среднего ряда в правый, где стоял ещё один грузовик. Попытка избежать столкновения закончилась трагически. Фура врезалась в отбойник около десяти часов утра и опрокинулась так, что кабина свесилась с эстакады. Через некоторое время она рухнула на железнодорожные пути. Судя по видео, в это время кабина уже горела.

Водитель выпал из машины через лобовое стекло ещё раньше. Его тело нашли под мостом. Личность мужчины устанавливают полицейские.

Пожар распространился на десять квадратных метров. К полудню его ликвидировали силами трёх расчётов.

Фура парализовала Московское шоссе. Движение в один ряд в сторону области открыли в 11:30. По данным «Яндекса», через пять часов после аварии проехать участок по-прежнему сложно.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция, прокуратура поставила проверку на контроль.

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Комментарии
15
Ark7
20 минут
Дальнобойщики у нас гоняют как будто они за рулём Феррари сидят
Леонтий
18 минут
Мда.Нелепая ошибка,хорошо всем известная-вылет в правый ряд на стоящий транспорт.
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